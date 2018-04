Travis Cloke and Matt Suckling both return for round 23. Catch all the ins and outs for your AFL team, right here. (All times AEST)

AFL Teams Round 23

Adelaide v West Coast

Friday August 26, 8:10pm, Adelaide Oval

CROWS

B: L.Brown, K.Hartigan, J.Lever

HB: R.Laird, D.Talia, K.Cheney

C: D.Mackay, S.Thompson, R.Henderson

HF: M.McGovern, J.Jenkins, R.Douglas

F: T.Lynch, T.Walker, E.Betts

R: S.Jacobs, B.Crouch, M.Crouch

I/C: R.Atkins, C.Cameron, C.Ellis-Yolmen, J.Lyons

Emg: J.Beech, R.O’Brien, J.Kelly

EAGLES

B: T.Barrass, W.Schofield, S.Hurn

HB: S.Wellingham, J.McGovern, B.Sheppard

C: E.Yeo, M.Priddis, L.Jetta

HF: J.Hill, J.Darling, C.Masten

F: J.Cripps, J.Kennedy, M.LeCras

R: S.Lycett, A.Gaff, L.Shuey

I/C: D.Sheed, J.Giles, S.Butler, M.Hutchings

Emg: M.Brown, J.Redden, J.Nelson

Geelong v Melbourne

Saturday August 27, 1:45pm, Simonds Stadium

CATS

B: J.Kolodjashnij, T.Lonergan, A.Mackie

HB: C.Enright, H.Taylor, M.Blicavs

C: C.Guthrie, J.Selwood, S.Selwood

HF: J.Bartel, R.Stanley, M.Duncan

F: S.Motlop, T.Hawkins, L.McCarthy

R: Z.Smith, P.Dangerfield, S.Menegola

I/C: J.Caddy, J.Cowan, D.Menzel, T.Ruggles

Emg: J.Bews, S.Kersten, D.Lang

DEMONS

B: S.Frost, T.McDonald, N.Jetta

HB: J.Hunt, O.McDonald, T.Bugg

C: B.Stretch, B.Vince, D.Tyson

HF: S.Weideman, J.Watts, A.Vandenberg

F: C.Petracca, J.Hogan, J.Garlett

R: M.Gawn, N.Jones, J.Viney

I/C: C.Salem, A.Brayshaw, D.Kent, J.Harmes

Emg: J.Trengove, C.Pedersen, M.Jones

Essendon v Carlton

Saturday August 27, 2:10pm, MCG

BOMBERS

B: M.Dea, M.Hartley, M.Gleeson

HB: B.Goddard, M.Brown, P.Ambrose

C: D.Zaharakis, Z.Merrett, J.Long

HF: J.Kelly, J.Laverde, A.McDonald-Tipungwuti

F: D.Parish, J.Daniher, J.Merrett

R: M.Leuenberger, C.Bird, C.Dempsey

I/C: K.Langford, N.Kommer, C.McKenna, S.McKernan

Emg: W.Hams, J.Simpkin, M.Jamar

BLUES

B: L.Plowman, S.Rowe, J.Weitering

HB: Z.Tuohy, S.White, S.Docherty

C: K.Simpson, P.Cripps, D.Thomas

HF: L.Sumner, L.Jones, N.Graham

F: D.Buckley, L.Casboult, A.Phillips

R: M.Kreuzer, B.Gibbs, M.Wright

I/C: S.Kerridge, D.Armfield, D.Cuningham, J.Silvagni

Emg: A.Everitt, J.Tutt, B.Boekhorst

Sydney v Richmond

Saturday August 27, 4:35pm, SCG

SWANS

B: D.Rampe, A.Aliir, N.Smith

HB: J.Lloyd, H.Grundy, J.McVeigh

C: I.Heeney, J.Kennedy, D.Hannebery

HF: G.Rohan, L.Franklin, L.Parker

F: X.Richards, K.Tippett, B.McGlynn

R: S.Naismith, T.Mitchell, K.Jack

I/C: H.Cunningham, G.Hewett, T.Papley, H.Marsh

Emg: J.Foote, T.Nankervis, D.Towers

TIGERS

B: D.Astbury, A.Rance, D.Grimes

HB: B.Houli, T.Hunt, B.Ellis

C: O.Markov, T.Cotchin, S.Grigg

HF: D.Martin, T.Elton, S.Edwards

F: K.Lambert, J.Riewoldt, D.Rioli

R: S.Hampson, N.Vlastuin, C.Moore

I/C: A.Moore, S.Lloyd, J.Short, M.Chol

Emg: N.Broad, D.Butler, C.Menadue

North Melbourne v GWS Giants

Saturday August 27, 7:25pm, Etihad Stadium

KANGAROOS

B: L.McDonald, M.Firrito, S.Atley

HB: J.Macmillan, R.Tarrant, N.Dal Santo

C: S.Gibson, J.Ziebell, D.Wells

HF: S.Higgins, B.Brown, L.Hansen

F: L.Thomas, D.Petrie, B.Harvey

R: T.Goldstein, B.Cunnington, A.Swallow

I/C: J.Anderson, T.Dumont, A.Mullett, M.Daw

Emg: R.Clarke, J.Tippett, C.Wagner

GIANTS

B: N.Wilson, P.Davis, Z.Williams

HB: R.Griffen, N.Haynes, H.Shaw

C: A.Tomlinson, D.Shiel, J.Kelly

HF: J.Hopper, J.Patton, D.Smith

F: S.Johnson, R.Lobb, J.Cameron

R: S.Mumford, C.Ward, T.Scully

I/C: T.Greene, L.Whitfield, S.Coniglio, J.Patfull

Emg: J.Steele, J.Stewart, A.Kennedy

Gold Coast v Port Adelaide

Saturday August 27, 7:25pm, Metricon Stadium

SUNS

B: A.Saad, S.May, K.Kolodjashnij

HB: J.Joyce, R.Thompson, A.Sexton

C: M.Rosa, A.Hall, M.Shaw

HF: B.Matera, T.Lynch, J.Grant

F: S.Day, P.Wright, R.Davis

R: K.Brooksby, J.Martin, T.Miller

I/C: C.Ah Chee, M.Hallahan, B.Fiorini, D.MacPherson

Emg: C.Cameron, J.Schoenfeld, S.Tape

POWER

B: D.Byrne-Jones, J.Trengove, J.Pittard

HB: M.Broadbent, T.Clurey, N.Krakouer

C: B.Ebert, O.Wines, J.Polec

HF: J.Impey, J.Westhoff, S.Gray

F: K.Amon, J.Schulz, A.Young

R: M.Lobbe T.Boak, R.Gray

I/C: L.Austin, R.Bonner, J.Palmer, W.Snelling

Emg: J.Neade, C.O’Shea, B.Ah Chee

St. Kilda v Brisbane

Sunday August 28, 1:10pm, Etihad Stadium

SAINTS

B: S.Dempster, S.Fisher, J.Geary

HB: D.Roberton, S.Gilbert, B.White

C: L.Montagna, D.Armitage, J.Newnes

HF: M.Weller, N.Riewoldt, N.Wright

F: T.Membrey, J.Bruce, J.Billings

R: J.Holmes, S.Ross, J.Steven

I/C from: S.Savage, B.Acres, J.Lonie, J.Gresham, D.McKenzie, J.Sinclair, L.Pierce

LIONS

B: M.Hammelmann, D.Merrett, D.Gardiner

HB: T.Cutler, H.Andrews, S.Mayes

C: T.Rockliff, B.Keays, L.Taylor

HF: P.Hanley, T.Bell, E.Hipwood

F: R.Lester, J.Walker, D.Zorko

R: S.Martin, D.Rich, M.Robinson

I/C from: R.Bastinac, T.West, J.Jansen, J.Clayton, L.Dawson, R.Mathieson, A.Smith

Hawthorn v Collingwood

Sunday August 28, 3:20pm, MCG

HAWKS

B: T.Duryea, J.Frawley, S.Burgoyne

HB: L.Hodge, J.Gibson, G.Birchall

C: I.Smith, S.Mitchell, B.Hill

HF: L.Breust, J.Gunston, C.Rioli

F: P.Puopolo, R.Schoenmakers, J.Sicily

R: B.McEvoy, J.Lewis, L.Shiels

I/C from: J.Fitzpatrick, B.Whitecross, B.Hartung, R.Burton, M.Pittonet, K.Brand, K.Lovell

MAGPIES

B: B.Maynard, N.Brown, M.Williams

HB: J.Smith, J.Howe, T.Phillips

C: S.Sidebottom, A.Treloar, J.Aish

HF: R.Wills, T.Cloke, T.Varcoe

F: J.De Goey, J.White, B.Crocker

R: B.Grundy, S.Pendlebury, J.Crisp

I/C from: B.Macaffer, T.Goldsack, J.Blair, J.Witts, J.Marsh, L.Greenwood, A.Oxley

Fremantle v Western Bulldogs

Sunday August 28, 4:40pm, Subiaco Oval

DOCKERS

B: T.Sheridan, Z.Dawson, L.Spurr

HB: G.Ibbotson, A.Silvagni, D.Pearce

C: M.Walters, S.Hill, E.Langdon

HF: S.Yarran, C.Mayne, L.Weller

F: M.Apeness, M.Pavlich, H.Ballantyne

R: A.Sandilands, D.Mundy, L.Neale

I/C from: D.Tucker, C.Blakely, M.Taberner, C.Sutcliffe, T.Mzungu, M.de Boer, J.Griffin

BULLDOGS

B: S.Biggs, F.Roberts, D.Morris

HB: J.Johannisen, J.Hamling, M.Boyd

C: L.Hunter, M.Bontempelli, L.Picken

HF: L.Jong, Z.Cordy, C.Smith

F: T.Boyd, T.Dickson, C.Daniel

R: W.Minson, L.Dahlhaus, J.Dunkley

I/C from: M.Suckling, N.Hrovat, T.Campbell, T.McLean, L.Webb, K.Stevens, B.Williams