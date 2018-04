NRL teams: Round 15

Bulldogs v Roosters, ANZ Stadium, Friday @1945

Bulldogs: Ben Barba, Mitch Brown, Tim Lafai, Krisnan Inu, Sam Perrett, Joel Romelo, Trent Hodkinson, Aiden Tolman, Michael Ennis (c), James Graham, Frank Pritchard, Josh Jackson, Greg Eastwood

Interchange: Sam Kasiano, Tony Williams, Dene Halatau, Dale Finucane

Roosters: Anthony Minichiello (c), Daniel Tupou, Aidan Guerra, Shaun Kenny-Dowall, Roger Tuivasa-Sheck, Mitchell Aubusson, Daniel Mortimer, Luke O'Donnell, Jake Friend, Martin Kennedy, Boyd Cordner, Sonny Bill Williams, Frank-Paul Nuuausala

Interchange: Nafe Seluini, Dylan Napa, Sam Moa, Isaac Liu

Referees: Matt Cecchin/Gavin Badger

Video Referee: Bernard Sutton/Justin Morgan

Tigers v Raiders, Campbelltown Sports Stadium, Saturday @1930pm

Tigers: James Tedesco, David Nofoaluma, Blake Ayshford, Joel Reddy, Tim Simona, Benji Marshall, Curtis Sironen, Jack Buchanan, Masada Iosefa, Adam Blair, Liam Fulton, Eddy Pettybourne, Suaso Sue

Interchange: Ava Seumanufagai, Ben Murdoch-Masila, Sean Spence, Bodene Thompson

Raiders: Reece Robinson, Sandor Earl, Jarrod Croker, Jack Wighton, Sami Sauiluma, Terry Campese (c), Josh McCrone, Dane Tilse, Glen Buttriss, Brett White, Joel Edwards, Joel Thompson, Shaun Fensom

Interchange: Anthony Milford, Jarrad Kennedy, David Shillington, Paul Vaughan

Referees: Adam Devcich/Alan Shortall

Video Referee: Luke Phillips/Matt Rodwell

Eels v Rabbitohs, ANZ Stadium, Sunday @1500

Eels: Jake Mullaney Ken Sio, Ryan Morgan, Cheyse Blair, Brayden Wiliame, Joseph Paulo Chris Sandow, Tim Mannah, Matt Keating, Mitch Allgood, Reni Maitua (c), Matt Ryan, Peni Terepo Interchange: Ben Roberts, Darcy Lussick, Fuifui Moimoi, Jacob Loko, Pat O'Hanlon (one to be omitted)

Rabbitohs: Justin Hunt, Dylan Farrell, Bryson Goodwin, Dylan Walker, Andrew Everingham, John Sutton, Adam Reynolds, Dave Tyrrell, Issac Luke, Roy Asotasi, Ben Lowe, Nathan Peats, Sam Burgess

Interchange: Luke Keary, Jeff Lima, Josh Starling, Tom Burgess, Shaune Corrigan (one to be omitted)

Referees: Gerard Sutton/Henry Perenara

Video Referee: Luke Phillips/Matt Rodwell

Titans v Storm, Skilled Park, Monday @ 1900

Titans: William Zillman, Kevin Gordon, Brad Takairangi, Jamal Idris, Anthony Don, Aidan Sezer, Albert Kelly, Luke Bailey, Matt Srama, Luke Douglas, David Taylor, Mark Minichiello, Ashley Harrison

Interchange: Mark Ioane, Ryan James, Sam Irwin, Ben Ridge, Luke O'Dwyer (one to be omitted)

Storm: Gareth Widdop, Sisa Waqa, Maurice Blair, Will Chambers, Justin O'Neill, Ben Hampton, Brett Finch, Jesse Bromwich, Slade Griffin, Bryan Norrie, Kevin Proctor, Tohu Harris, Ryan Hinchcliffe

Interchange: Jason Ryles, Mitch Garbutt, Mahe Fonua, Jordan McLean

Referees: Jared Maxwell/Grant Atkins

Video Referee: Bernard Sutton/Reece Williams