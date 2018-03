NRL teams - Round 14

FRIDAY

ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS v GOLD COAST TITANS at WIN Jubilee Oval, 7.45pm



DRAGONS: Jason Nightingale, Ratu Peni Tagive, Alex McKinnon, Matt Prior, Reece Simmonds, Nathan Fien, Ben Hornby (capt), Dan Hunt, Dean Young, Michael Weyman, Jack Bosden, Michael Greenfield, Adam Cuthbertson. Interchange: Jon Green, David Gower, Daniel Penese, Jake Marketo, Mitch Rein (one to be omitted).



TITANS: William Zillman, Steve Michaels, Clinton Toopi, Joseph Tomane, David Mead, Preston Campbell, Scott Prince (capt), Luke Bailey, Matt Srama, Michael Henderson, Anthony Laffranchi, Mark Minichiello, Luke O'Dwyer. Interchange: Matt White, Ryan James, Bodene Thompson, Ben Ridge, Brenton Lawrence (one to be omitted).



Referees: Tony Archer, Alan Shortall.



SATURDAY



MANLY SEA EAGLES v NORTH QUEENSLAND COWBOYS at Brookvale Oval, 7.30pm



EAGLES: Brett Stewart, David Williams, Jamie Lyon (capt), Steve Matai, Michael Oldfield, Kieran Foran, Daly Cherry-Evans, Jason King (capt), Matt Ballin, George Rose, Tony Williams, Joe Galuvao, Glenn Stewart. Interchange: Vic Mauro, Jamie Buhrer, Tim Robinson, Darcy Lussick, Daniel Harrison (one to be omitted).



COWBOYS: Matthew Bowen, Ashley Graham, Antonio Winterstein, Gavin Cooper, Kalifa Faifai Loa, Ray Thompson, Michael Morgan, Ashton Sims, Aaron Payne, James Tamou, Tariq Sims, Glenn Hall, Dallas Johnson. Interchange: James Segeyaro, Ben Jones, Scott Bolton, Leeson Ah Mau.



Referees: Jared Maxwell, Gerard Sutton.



SUNDAY



BRISBANE BRONCOS v CANBERRA RAIDERS at Suncorp Stadium, 2pm



BRONCOS: Josh Hoffman, Dane Gagai, Gerard Beale, Dale Copley, Shea Moylan, Corey Norman, Peter Wallace, Nick Kenny, Andrew McCullough, Scott Anderson, Alex Glenn (capt), Dane Carlaw, Jack Reed. Interchange: Kurt Baptiste, Dunamis Lui, Mitchell Dodds, David Hala.



RAIDERS: Nathan Massey, James Stuart, Jarrod Croker, Blake Ferguson, Reece Robinson, Josh McCrone, Sam Williams, Dane Tilse, Alan Tongue (capt), Brett White, Joe Picker, Bronson Harrison, Shaun Fensom. Interchange: Glen Buttriss, Josh Miller, Tom Learoyd-Lahrs, Josh Papalii.



Referees: Jason Robinson, Brett Suttor.



NZ WARRIORS v WESTS TIGERS at Mt Smart Stadium, 4pm



WARRIORS: Kevin Locke, Krisnan Inu, Lewis Brown, Simon Mannering (capt), Manu Vatuvei, James Maloney, Shaun Johnson, Russell Packer, Shaun Berrigan, Jacob Lillyman, Feleti Mateo, Elijah Taylor, Micheal Luck. Interchange: Lance Hohaia, Jeremy Latimore, Sione Lousi, Ben Matulino, Steve Rapira (one to be omitted).



TIGERS: Wade McKinnon, Lote Tuqiri, Blake Ayshford, Tim Moltzen, Mitch Brown, Benji Marshall, Robert Lui, Bryce Gibbs, (capt) Robbie Farah, Keith Galloway, Simon Dwyer, Gareth Ellis, Chris Heighington. Interchange: Beau Ryan, Liam Fulton, Aaron Woods, Andrew Fifita, Alan Schirnack (one to be omitted).



Referees: Ashley Klein, Adam Devcich.



MONDAY



MELBOURNE STORM v SYDNEY ROOSTERS at AAMI Park, 7pm



STORM: Justin O'Neill, Sisa Waqa, Beau Champion, Maurice Blair, Anthony Quinn, Gareth Widdop, Rory Kostjasyn, Jesse Bromwich, Ryan Hinchcliffe, Bryan Norrie, Adam Blair (capt), Kevin Proctor, Todd Lowrie. Interchange: Atelea Vea, Sika Manu, Adam Woolnough, Jaiman Lowe.



ROOSTERS: Rhys Pritchard, Sam Perrett, Justin Carney, Willie Mataka, Joseph 'BJ' Leilua, Braith Anasta, Todd Carney, Jason Ryles, Jake Friend, Frank Paul Nuuausala, Tom Symonds, Boyd Cordner, Aidan Guerra. Interchange: Jared Waerea-Hargreaves, Tinirau Arona, Mark Riddell, Brad Takairangi.



Referees: Gavin Badger, Tony De Las Heras.