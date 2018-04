NRL teams Round 11

FRIDAY

CANBERRA RAIDERS v BULLDOGS at Canberra Stadium, 7.45pm



RAIDERS: Nathan Massey, Blake Ferguson, Jarrod Croker, Joel Thompson, Reece Robinson, Josh McCrone, Sam Williams, Dane Tilse, Alan Tongue (capt), Brett White, Danny Galea, Bronson Harrison, Shaun Fensom. Interchange: Glen Buttriss, Josh Miller, Josh Papalii, Sam Mataora.



BULLDOGS: Ben Barba, Steve Turner, Josh Morris, Jamal Idris, Bryson Goodwin, Kris Keating, Trent Hodkinson, Aiden Tolman, Josh Reynolds, Sam Kasiano, Frank Pritchard, Andrew Ryan (capt), David Stagg. Interchange: Greg Eastwood, Jake Foster, Corey Payne, Dene Halatau.



Referees: Shane Hayne, Chris James.



SATURDAY



WESTS TIGERS v PENRITH PANTHERS at Campbelltown Sports Stadium, 7.30pm



TIGERS: Wade McKinnon, Mitch Brown, Blake Ayshford, Tim Moltzen, Matt Utai, Benji Marshall, Robert Lui, Andrew Fifita, Robbie Farah, Keith Galloway, Simon Dwyer, Liam Fulton, Chris Heighington. Interchange: Beau Ryan, Alan Schirnack, Ben Murdoch-Masila, Aaron Woods, Bryce Gibbs (one to be omitted).



PANTHERS: Lachlan Coote, David Simmons, Brad Tighe, Adrian Purtell, Sandor Earl, Travis Burns, Luke Walsh, Tim Grant, Kevin Kingston, Sam McKendry, Trent Waterhouse, Nigel Plum, Luke Lewis (capt). Interchange: Masada Iosefa, Yileen Gordon, Dayne Weston, Nathan Smith, Matthew Bell (one to be omitted).



Referees: Ben Cummins, Brett Suttor.



SUNDAY



NZ WARRIORS v SOUTH SYDNEY RABBITOHS at Mt Smart Stadium, 4.00pm



WARRIORS: Kevin Locke, Krisnan Inu, Lewis Brown, Simon Mannering (capt), Manu Vatuvei, James Maloney, Brett Seymour, Russell Packer, Aaron Heremaia, Ben Matulino, Feleti Mateo, Elijah Taylor, Micheal Luck. Interchange: Shaun Berrigan, Lance Hohaia, Jeremy Latimore, Sione Lousi, Alehana Mara, Joel Moon, Ukuma Taai (three to be omitted).



RABBITOHS: Rhys Wesser, Nathan Merritt, Dylan Farrell, Shaune Corrigan, Fetuli Talanoa, John Sutton, Chris Sandow, Ben Ross, Issac Luke, Shannan McPherson, Dave Tyrrell, David Taylor, Michael Crocker (capt). Interchange: Eddy Pettybourne, Jason Clark, Chris McQueen, Nathan Peats.



Referees: Steve Lyons, Phil Haines.



SYDNEY ROOSTERS v NEWCASTLE KNIGHTS at Sydney Football Stadium, 3.00pm



ROOSTERS: Anthony Minichiello, Steve Naughton, Justin Carney, Shaun Kenny-Dowall, Joseph 'BJ'Leilua, Braith Anasta, Todd Carney, Jason Ryles, Jake Friend, Jared Waerea-Hargreaves, Aidan Guerra, Frank Paul Nuuausala, Tinirau Arona. Interchange: Lama Tasi, Mose Masoe, Mark Riddell, Willie Mataka, Mark Khierallah (one to be omitted).



KNIGHTS: Shannon McDonnell, James McManus, Junior Sa'u, Wes Naiqama, Keith Lulia, Beau Henry, Jarrod Mullen (capt), Richie Fa'aoso, Matt Hilder, Evarn Tuimavave, Chris Houston, Neville Costigan, Joel Edwards. Interchange: Isaac De Gois, Mark Taufua, Marvin Filipo, Dan Tolar, Antonio Kaufusi (one to be omitted).



Referees: Matt Cecchin, Adam Devcich.



MONDAY



PARRAMATTA EELS v CRONULLA SHARKS at Parramatta Stadium, 7.00pm



EELS: Jarryd Hayne, Luke Burt, Ryan Morgan, Jacob Loko, Jordan Atkins, Daniel Mortimer, Jeff Robson, Shane Shackleton, Casey McGuire, Fuifui Moimoi, Nathan Hindmarsh (capt), Taniela Lasalo, Ben Smith. Interchange: Billy Rogers, Carl Webb, Mitchell Allgood, Justin Horo.



SHARKS: Isaac Gordon, Matthew Wright, Ben Pomeroy, Colin Best (capt), Stewart Mills, Wade Graham, Scott Porter, Josh Cordoba, John Morris (capt), Luke Douglas, Jayson Bukuya, Anthony Tupou, Taulima Tautai. Interchange: Siosaia Vave, Johnny Mannah, Stuart Flanagan, Broderick Wright, Tyson Frizell (one to be omitted).



Referees: Jason Robinson, Alan Shortall.