Some big names return for the Warriors while Greg Inglis makes a shock positional switch, check out all the NRL teams for Round 10 here.

NRL Teams: Round 10

St George Illawarra Dragons v Canberra Raiders, UOW Jubilee Oval, 7.50pm (AEST) Thursday

Dragons: 1 Josh Dugan, 2 Kalifa Faifai Loa, 3 Euan Aitken, 4 Timoteo Lafai, 5 Jason Nightingale, 6 Gareth Widdop, 7 Benji Marshall, 8 Leeson Ah Mau, 9 Mitch Rein, 10 Michael Cooper, 11 Tyson Frizell, 12 Joel Thompson, 13 Will Matthews. Interchange: 14 Russell Packer, 15 Dunamis Lui, 16 Siliva Havili, 17 Jacob Host, 19 Jacob Marketo

Raiders: 1 Jack Wighton, 2 Edrick Lee, 3 Jarrod Croker, 4 Joseph Leilua, 5 Jordan Rapana, 6 Blake Austin, 7 Aidan Sezer, 8 Shannon Boyd, 9 Josh Hodgson, 10 Paul Vaughan, 11 Josh Papalii, 12 Elliot Whitehead, 13 Shaun Fensom. Interchange: 14 Kurt Baptiste, 15 Luke Bateman, 16 Clay Priest, 17 Joseph Tapine

Parramatta Eels v South Sydney Rabbitohs, Pirtek Stadium, 7.50pm (AEST) Friday

Eels: 1 Michael Gordon 2 Semi Radradra 3 Right Centre Michael Jennings 5 Vai Afu Toutai 6 Clinton Gutherson 4 Bradley Takairangi 7 Corey Norman 8 Junior Paulo 9 Nathan Peats 10 Danny Wicks 11 Manu Ma’u 12 Beau Scott 13 Tepai Moeroa Interchange: 14 Isaac De Gois 15 Peni Terepo 16 David Gower 17 Kenneth Edwards.

Rabbitohs: 1 Alexander Johnston 2 Dane Nielsen 3 Kirisome Auva’a 4 Bryson Goodwin 5 Aaron Gray 6 Greg Inglis 7 Adam Reynolds 8 Thomas Burgess 9 Cameron McInnes 10 Nathan Brown 11 Paul Carter 12 Kyle Turner 13 Samuel Burgess Interchange: 14 Luke Keary 15 Jason Clark 16 Jack Gosiewski 17 George Burgess.

Penrith Panthers v NZ Warriors, AMI Stadium, Christchurch, 3.00pm (AEST) Saturday

Panthers: 1 Matthew Moylan 2 Josh Mansour 3 Waqa Blake 4 Peta Hiku 5 Dallin Watene-Zelezniak 6 Jamie Soward 7 Peter Wallace 8 Sam McKendry 9 James Segeyaro 10 Reagan Campbell-Gillard 11 Bryce Cartwright 12 Isaah Yeo 13 Trent Merrin Interchange: 14 Tyrone Peachey 15 Jeremy Latimore 16 Lelani Latu 17 James Fisher 20 Suaia Matagi

Warriors: 1 Tui Lolohea 2 Jonathan Wright 3 Blake Ayshford 4 Solomone Kata 5 David Fusitu’a 6 Thomas Leuluai 7 Shaun Johnson 8 Jacob Lillyman 9 Jazz Tevaga 10 James Gavet 11 Bodene Thompson 12 Ryan Hoffman (c) 13 John Palavi. Interchange: 14 Issac Luke 15 Ben Matulino 16 Charlie Gubb 17 Shaun Lane 18 Matt Allwood

Melbourne Storm v North Queensland Cowboys, Suncorp Stadium, 5:30pm (AEST) Saturday

Storm: 1 Cameron Munster 2 Suliasi Vunivalu 3 Tohu Harris 4 Benjamin Hampton 5 Cheyse Blair 6 Blake Green 7 Cooper Cronk 8 Jesse Bromwich 9 Cameron Smith 10 Jordan McLean 11 Kevin Proctor 12 Felise Kaufusi 13 Dale Finucane Interchange: 14 Kenneth Bromwich 15 Tim Glasby 16 Christian Welch 17 Nelson Asofa-Solomona.

Cowboys: 1 Lachlan Coote 2 Kyle Feldt 3 Justin O’Neill 4 Kane Linnett 5 Antonio Winterstein 6 Michael Morgan 7 Johnathan Thurston 8 Matt Scott 9 Jake Granville 10 James Tamou 11 Gavin Cooper 12 Ethan Lowe 13 Jason Taumalolo Interchange: 14 Rory Kostjasyn 15 Patrick Kaufusi 16 Scott Bolton 17 Ben Hannant

Manly Warringah Sea Eagles v Brisbane Broncos, Suncorp Stadium, 7:55pm (AEST) Saturday

Sea Eagles: 1 Brett Stewart 2 Matthew Wright 3 Jamie Lyon 4 Steve Matai 5 Brayden Wiliame 6 Dylan Walker 7 Daly Cherry-Evans 8 Darcy Lussick 9 Matt Parcell 10 Nate Myles 11 Lewis Brown 12 Martin Taupau 13 Jake Trbojevic Interchange: 14 Blake Leary 15 Addin Fonua-Blake 16 Brenton Lawrence 17 Siosia Vave 18 Thomas Symonds 19 Pita Godinet

Broncos: 1 Darius Boyd, 2 Corey Oates, 3 Jack Reed, 4 James Roberts, 5 Jordan Kahu, 6 Anthony Milford, 7 Ben Hunt, 8 Josh McGuire, 9 Travis Waddell, 10 Jarrod Wallace, 11 Sam Thaiday, 12 Matthew Gillett, 13 Corey Parker. Interchange: 14 Herman Ese’ese, 15 Jai Arrow, 16 Joseph Ofahengaue, 17 Kodi Nikorima

Newcastle Knights v Cronulla Sharks, Hunter Stadium, 2.00pm (AEST) Sunday

Knights: 1 Dane Gagai 2 Nathan Ross 3 Sione Mata’utia 4 Pat Mata’utia 5 Akuila Uate 6 Brock Lamb 7 Trent Hodkinson 8 Sam Mataora 9 Danny Levi 10 Daniel Saifiti 11 Tariq Sims 12 Jacob Saifiti 13 Jeremy Smith Interchange: 14 Tyler Randell 15 Korbin Sims 16 Jack Stockwell 17 Mickey Paea 18 Pauli Pauli

Sharks: 1 Ben Barba 2 Sosaia Feki 3 Jack Bird 4 Gerard Beale 5 Valentine Holmes 6 James Maloney 7 Chad Townsend 8 Andrew Fifita 9 Michael Ennis 10 Sam Tagataese 11 Luke Lewis 12 Wade Graham 13 Paul Gallen Interchange: 14 Ricky Leutele 15 Chris Heighington 16 Matt Prior 17 Joseph Paulo 23 David Fifita.

Wests Tigers v Canterbury Bankstown Bulldogs, ANZ Stadium, 4.00pm (AEST) Sunday

Tigers: 1 Justin Hunt 2 David Nofoaluma 3 Tim Simona 4 Kevin Naiqama 5 Jordan Rankin 6 Mitchell Moses 7 Luke Brooks 8 Aaron Woods 9 Robbie Farah 10 Tim Grant 11 Curtis Sironen 12 Christopher Lawrence 13 Sauaso Jesse Sue Interchange: 14 Joshua Aloiai 15 Dene Halatau 16 Kyle Lovett 17 Avagalu Seumanufagai 18 Elijah Taylor.

Bulldogs: 1 Sam Perrett 2 Curtis Rona 3 Josh Morris 4 Kerrod Holland 5 Tyrone Phillips 6 Josh Reynolds 7 Moses Mbye 8 Aiden Tolman 9 Michael Lichaa 10 James Graham 11 Joshua Jackson 12 Greg Eastwood 13 Sam Kasiano Interchange: 14 Tony Williams 15 Raymond Faitala-Mariner 16 David Klemmer 17 Tim Browne 19 Lloyd Perrett 20 Craig Garvey.

Gold Coast Titans v Sydney Roosters, Cbus Super Stadium, 7.00pm (AEST) Monday

Titans: 1 William Zillman 2 Nathan Davis 3 Josh Hoffman 4 Nene MacDonald 5 David Mead 6 Tyrone Roberts 7 Ashley Taylor 8 David Shillington 9 Nathan Friend 10 Ryan James 11 Zeb Taia 12 Chris McQueen 13 Greg Bird Interchange: 14 Luke Douglas 15 Leivaha Pulu 16 Agnatius Paasi 17 Kierran Moseley 18 Eddy Pettybourne 19 Anthony Don

Roosters: 1 Latrell Mitchell 5 Joe Burgess 3 Mitchell Aubusson 4 Blake Ferguson 2 Daniel Tupou 6 Jackson Hastings 7 Mitchell Pearce 8 Sam Moa 9 Jake Friend 10 Dylan Napa 11 Boyd Cordner 12 Aiden Guerra 13 Isaac Liu Interchange: 14 Kane Evans 15 Eloni Vunakece 16 Ryan Matterson 17 Jared Waerea-Hargreaves 18 Connor Watson.