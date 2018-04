All the ins and outs for round three of NRL action. How is your team lining up for the weekend ahead?

NRL Teams: Round three

North Queensland Cowboys v Sydney Roosters Thu March 3 2016, 8:05pm at 1300SMILES Stadium

North Queensland Cowboys

1. Lachlan Coote 2. Kyle Feldt 3. Justin O'Neill 4. Kane Linnett 5. Antonio Winterstein 6. Michael Morgan 7. Johnathan Thurston 8. Matthew Scott 9. Jake Granville 10. James Tamou 11. Gavin Cooper 12. Ethan Lowe 13. Jason Taumalolo

Interchange: 14. Rory Kostjasyn 15. John Asiata 16. Scott Bolton 17. Ben Hannant

Sydney Roosters

1. Latrell Mitchell 2. Shaun Kenny-Dowall 3. Blake Ferguson 4. Dale Copley 5. Daniel Tupou 6. Jayden Nikorima 7. Jackson Hastings 8. Kane Evans 9. Jake Friend 10. Dylan Napa 11. Aidan Guerra 12. Mitchell Aubusson 14. Sio Siua Taukeiaho

Interchange: 13. Isaac Liu 15. Sam Moa 16. Ian Henderson 17. Mitchell Frei 18. Eloni Vunakece 21. Brendan Elliott

Canterbury-Bankstown Bulldogs v Parramatta Eels Fri March 3 2016, 8:05pm at ANZ Stadium

Canterbury Bankstown Bulldogs

1. William Hopoate 2. Curtis Rona 3. Josh Morris 4. Chase Stanley 5. Sam Perrett 6. Josh Reynolds 7. Moses Mbye 8. Aiden Tolman 9. Craig Garvey 10. James Graham 11. Josh Jackson 12. Tony Williams 13. Greg Eastwood

Interchange: 14. Sam Kasiano 15. Tim Browne 16. David Klemmer 17. Adam Elliot 19. Lloyd Perrett 20. Shaun Lane

Parramatta Eels

1. Michael Gordon 2. Semi Radradra 3. Michael Jennings 4. Brad Takairangi 5. Clinton Gutherson 6. Corey Norman 7. Kieran Foran 8. Junior Paulo 9. Isaac De Gois 10. Tim Mannah 11. Ken Edwards 12. Beau Scott 13. Tepai Moeroa

Interchange: 14. Kaysa Pritchard 15. Peni Terepo 16. Danny Wicks 17. David Gower

Newcastle Knights v Canberra Raiders Sat March 3 2016, 5:00pm at Hunter Stadium

Newcastle Knights

1. Jaelen Feeney 2. Nathan Ross 3. Dane Gagai 4. Pat Mata'utia 5. Akuila Uate 6. Jarrod Mullen 7. Trent Hodkinson 8. Sam Mataora 9. Tyler Randell 10. Korbin Sims 11. Jacob Saifiti 12. Robbie Rochow 13. Jeremy Smith

Interchange: 14. Danny Levi 15. Sione Mata'utia 16. Lachlan Fitzgibbon 17. Daniel Saifiti 18. Pauli Pauli

Canberra Raiders

1. Jack Wighton 2. Edrick Lee 3. Jarrod Croker 4. Brenko Lee 5. Jordan Rapana 6. Lachlan Croker 7. Sam Williams 8. Shannon Boyd 9. Josh Hodgson 10. Frank Paul Nuuausala 11. Josh Papalii 12. Elliot Whitehead 13. Shaun Fensom

Interchange: 14. Kurt Baptiste 15. Iosia Soliola 16. Paul Vaughan 17. Jeff Lima

Penrith Panthers v Brisbane Broncos Sat March 3 2016, 7:30pm at Suncorp Stadium

Penrith Panthers

1. William Smith 2. Josh Mansour 3. Waqa Blake 4. Peta Hiku 5. Dallin Watene Zelezniak 6. Tyrone Peachey 7. Jamie Soward 8. Sam McKendry 9. Peter Wallace 10. Regan Campbell-Gillard 11. Bryce Cartwright 12. Isaah Yeo 13. Trent Merrin

Interchange: 14. Sitaleki Akauola 15. Jeremy Latimore 16. Suaia Matagi 17. Elijah Taylor

Brisbane Bronocs

1. Darius Boyd 2. Greg Eden 3. Jack Reed 4. James Roberts 5. Jordan Kahu 6. Anthony Milford 7. Ben Hunt 8. Josh McGuire 9. Andrew McCullough 10. Adam Blair 11. Alex Glenn 12. Matt Gillett 13. Corey Parker

Interchange: 14. Jarrod Wallace 15. Sam Thaiday 16. Jo Ofanhengaue 17. Kodi Nikorima

Gold Coast Titans v Wests Tigers Sat March 3 2016, 9:30pm at Cbus Super Stadium

Gold Coast Titans

1. David Mead 2. Anthony Don 3. Josh Hoffman 4. Nathan Davis 5. Nene Macdonald 6. Tyrone Roberts 7. Ashley Taylor 8. David Shillington 9. Nathan Friend 10. Agnatius Paasi 11. Zeb Taia 12. Chris McQueen 13. Greg Bird

Interchange: 14. Luke Douglas 15. Ryan James 16. Leivaha Pulu 17. Daniel Mortimer 18. Eddy Pettybourne

Wests Tigers

1. James Tedesco 2. David Nofoaluma 3. Tim Simona 4. Kevin Naiqama 5. Jordan Rankin 6. Mitchell Moses 7. Luke Brooks 8. Aaron Woods 9. Dene Halatau 10. Tim Grant 11. Kyle Lovett 12. Chris Lawrence 13. Sauaso Sue

Interchange: 14. Jack Buchanan 15. Josh Aloiai 16. Ava Seumanufagai 17. Manaia Cherrington 18. Michael Chee-Kam

Warriors v Melbourne Storm Sun March 3 2016, 2:00pm at Mt Smart Stadium

Warriors

1. Roger Tuivasa-Sheck 2. Tuimoala Lolohea 3. Blake Ayshford 4. Solomone Kata 5. Manu Vatuvei 6. Shaun Johnson 7. Jeff Robson 8. Jacob Lillyman 9. Issac Luke 10. Ben Matulino 11. Bodene Thompson 12. Ryan Hoffman 13. Simon Mannering

Interchange: 14. Nathaniel Roache 15. Charlie Gubb 16. James Gavet 17. Albert Vete 18. John Palavi 21. Jonathan Wright 23. Konrad Hurrell

Melbourne Storm

1. Cameron Munster 2. Young Tonumaipea 3. Will Chambers 4. Curtis Scott 5. Marika Koroibete 6. Blake Green 7. Cooper Cronk 8. Jesse Bromwich 9. Cameron Smith 10. Jordan McLean 11. Kevin Proctor 12. Tohu Harris 13. Dale Finucane

Interchange: 14. Kenneath Bromwich 15. Tim Glasby 16. Felise Kaufusi 17. Ben Hampton

St. George Illawarra Dragons v South Sydney Rabbitohs Sun March 3 2016, 4:00pm at Sydney Cricket Ground

St George Illawarra Dragons

1. Josh Dugan 2. Peter Mata'utia 3. Euan Aitken 4. Timoteo Lafai 5. Jason Nightingale 6. Gareth Widdop 7. Benji Marshall 8. Leeson Ah Mau 9. Mitch Rein 10. Russell Packer 11. Tyson Frizell 12. Joel Thompson 13. Michael Cooper

Interchange: 14. Ben Creagh 15. Jack de Belin 16. Will Matthews 17. Siliva Havili

South Sydney Rabbitohs

1. Greg Inglis 2. Alex Johnston 3. Bryson Goodwin 4. Hymel Hunt 5. Aaron Gray 6. Cody Walker 7. Luke Keary 8. George Burgess 9. Cameron McInnes 10. David Tyrrell 11. Paul Carter 12. Kyle Turner 13. Sam Burgess

Interchange: 14. Damien Cook 15. Jason Clark 16. Nathan Brown 17. Kirisome Auva'a 18. Chris Grevsmuhl 19. Michael Oldfield

Manly-Warringah Sea Eagles v Cronulla-Sutherland Sharks Mon March 3 2016, 7:00pm at Brookvale Oval

Manly Sea Eagles

1. Tom Trbojevic 2. Jorge Taufua 3. Jamie Lyon 4. Steve Matai 5. Brayden Wiliame 6. Dylan Walker 7. Daly Cherry-Evans 8. Josh Starling 9. Apisai Koroisau 10. Nate Myles 11. Lewis Brown 12. Martin Taupau 13. Jake Trbojevic

Interchange: 14. Matt Parcell 15. Nathan Green 16. Brenton Lawrence 17. Siosaia Vave

Cronulla Sharks

1. Ben Barba 2. Sosaia Feki 3. Jack Bird 4. Ricky Leutele 5. Valentine Holmes 6. James Maloney 7. Chad Townsend 8. Andrew Fifita 9. Michael Ennis 10. Sam Tagataese 11. Luke Lewis 12. Wade Graham 13. Jayson Bukuya

Interchange: 14. Gerard Beale 15. Matt Prior 16. David Fifita 17. Chris Heighington 18. Joseph Paulo