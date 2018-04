NRL Teams: Round One

THURSDAY 5 MARCH

Broncos v Rabbitohs, Suncorp Stadium, 8:05pm (AEDT)

Broncos: Jordan Kahu, Dale Copley, Jack Reed, Justin Hodges (c), Lachlan Maranta, Anthony Milford, Ben Hunt, Josh McGuire, Andrew McCullough, Adam Blair, Alex Glenn, Sam Thaiday, Corey Parker.

Interchange: Mitchell Dodds, James Gavet, Matt Gillett, Aaron Whitchurch, Kodi Nikorima.

Rabbitohs: Greg Inglis (c), Alex Johnston, Dylan Walker, Bryson Goodwin, Joel Reddy, Luke Keary, Adam Reynolds, George Burgess, Issac Luke, Dave Tyrrell, Glenn Stewart, John Sutton, Ben Lowe.

Interchange: Chris Grevsmuhl, Jason Clark, Chris McQueen, Thomas Burgess, Tim Grant, Cameron McInnes, Daryl Millard (three to be omitted).

FRIDAY 6 MARCH

Eels v Sea Eagles, Pirtek Stadium, 7:45om (AEDT)

Eels: Will Hopoate, Semi Radradra, Beau Champion, Brad Takairangi, Reece Robinson, Corey Norman, Chris Sandow, Darcy Lussick, Nathan Peats, Tim Mannah (c), Manu Ma’u, Tepai Moeroa, Anthony Watmough.

Interchange: Isaac De Gois, Joseph Paulo, Junior Paulo, David Gower, Danny Wicks, Pauli Pauli (two to be omitted).

Sea Eagles: Brett Stewart, Cheyse Blair, Jamie Lyon (c), Clinton Gutherson, Peta Hiku, Kieran Foran, Daly Cherry-Evans, Willie Mason, Matt Ballin, Brenton Lawrence, Feleti Mateo, Tom Symonds, Dunamis Lui.

Interchange: Jesse Sene-Lefao, Blake Leary, James Hasson, Luke Burgess, Justin Horo (one to be omitted).

SATURDAY 7 MARCH

Knights v Warriors, Hunter Stadium, 4:30pm (AEDT)

Knights: Kurt Gidley (c), James McManus, Dane Gagai, Joseph Leilua, Akuila Uate, Jarrod Mullen, Tyrone Roberts, Kade Snowden, Adam Clydsdale, Korbin Sims, Beau Scott, Robbie Rochow, Jeremy Smith.

Interchange: Tyler Randell, Chris Houston, David Fa’alogo, Jack Stockwell, Sione Mata'utia (one to be omitted).

Warriors: Sam Tomkins, Tuimoala Lolohea, Konrad Hurrell, Solomone Kata, Manu Vatuvei, Chad Townsend, Shaun Johnson, Jacob Lillyman, Thomas Leuluai, Ben Matulino, Bodene Thompson, Ryan Hoffman, Simon Mannering (c).

Interchange: Nathan Friend, Ben Henry, Sam Lisone, Albert Vete, Suaia Matagi (one to be omitted).

Titans v Tigers, CBUS Super Stadium, 7:0pm (AEDT)

Titans: William Zillman, David Mead, James Roberts, Josh Hoffman, Kevin Gordon, Aidan Sezer, Daniel Mortimer, Luke Douglas, Kierran Moseley, Edward Pettybourne, Ryan James, Matt Robinson, Nate Myles (c).

Interchange: Mark Ioane, Lachlan Burr, Matt Srama, Ryan Simpkins.

Tigers: James Tedesco, Kevin Naiqama, Tim Simona, Chris Lawrence, Pat Richards, Mitchell Moses, Luke Brooks, Aaron Woods, Robbie Farah (c), Keith Galloway, Curtis Sironen, Sauaso Sue, Dene Halatau.

Interchange: Ava Seumanufagaim, Martin Taupau, Matthew Lodge, Brenden Santi, Kyle Lovett (one to be omitted).

Cowboys v Roosters, 1300 Smiles Stadium, 9:00pm (AEDT)

Cowboys: Michael Morgan, Justin O’Neill, Matthew Wright, Kane Linnett, Antonio Winterstein, Johnathan Thurston (c), Robert Lui, Matthew Scott (c), Rory Kostjasyn, Ben Hannant, Gavin Cooper, Ethan Lowe, Jason Taumalolo.

Interchange: Jake Granville, Glenn Hall, Scott Bolton, James Tamou, Kelepi Tanginoa, Ray Thompson (two to be omitted).

Roosters: Roger Tuivasa-Sheck, Daniel Tupou, Michael Jennings, Blake Ferguson, Shaun Kenny-Dowall, James Maloney, Mitchell Pearce (c), Jared Waerea-Hargreaves, Matt McIlwrick, Sam Moa, Boyd Cordner, Aidan Guerra, Isaac Liu.

Interchange: Mitchell Aubusson, Dylan Napa, Kane Evans, Sio Siua Taukeiaho, Martin Kennedy, Nene Macdonald (two to be omitted).

SUNDAY MARCH 8

Panthers v Bulldogs, Pepper Stadium, 4:00pm (AEDT)

Panthers: Matt Moylan, George Jennings, Dean Whare, Jamal Idris, Dallin Watene Zelezniak, Jamie Soward,Peter Wallace (c), Sam McKendry, James Segeyaro, Brent Kite, Sika Manu, Lewis Brown, Elijah Taylor.

Interchange: Tyrone Peachey, Jeremy Latimore, Reagan Campbell-Gillard, Bryce Cartwright, Isaah Yeo, Apisai Koroisau (two to be omitted).

Bulldogs: Brett Morris, Curtis Rona, Josh Morris, Timoteo Lafai, Sam Perrett, Josh Reynolds, Trent Hodkinson, Aiden Tolman, Michael Lichaa, James Graham (c), Josh Jackson, Tony Williams, Greg Eastwood.

Interchange: Sam Kasiano, David Klemmer, Frank Pritchard, Tim Browne, Moses Mbye (one to be omitted).

Sharks v Raiders, Redmondis Stadium, 6:30pm (AEDT)

Sharks: Michael Gordon, Sosaia Feki, Gerard Beale, Ricky Leutele, Mitch Brown, Ben Barba, Jeff Robson, Andrew Fifita, Michael Ennis, Matt Prior, Jayson Bukuya, Wade Graham, Paul Gallen (c)

Interchange: Chris Heighington, Tinirau Arona, Anthony Tupou, David Fifita, Valentine Holmes, Jack Bird (two to be omitted).

Raiders: Jack Wighton, Sisa Waqa, Jarrod Croker (c), Edrick Lee, Jordan Rapana, Blake Austin, Mitchell Cornish, David Shillington, Josh Hodgson, Dane Tilse, Josh Papalii, Sia Soliola, Shaun Fensom.

Interchange: Josh McCrone, Frank-Paul Nuuausala, Paul Vaughan, Shannon Boyd.

MONDAY 9 MARCH

Dragons v Storm, Jubilee Oval, 7:00pm (AEDT)

Dragons: Josh Dugan, Etonia Nabuli, Dane Nielsen, Dylan Farrell, Jason Nightingale, Gareth Widdop, Benji Marshall, Leeson Ah Mau, Mitch Rein, George Rose, Tyson Frizell, Joel Thompson, Ben Creagh (c).

Interchange: Rory O’Brien, Trent Merrin, Mike Cooper, Jack de Belin, Jake Marketo, Heath L'Estrange (two to be omitted).

Storm: Billy Slater, Young Tonumaipea, Will Chambers, Kurt Mann, Marika Koroibete, Blake Green, Cooper Cronk, Jesse Bromwich, Cameron Smith (c), Jordan McLean, Kevin Proctor, Tohu Harris, Dale Finucane.

Interchange: Ryan Hinchcliffe, Tim Glasby, Dayne Weston, Felise Kaufusi.