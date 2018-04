NRL teams for round 17

FRIDAY

BRISBANE BRONCOS v CRONULLA SHARKS at Suncorp Stadium, 7.35pm.

BRONCOS: Josh Hoffman, Lachlan Maranta, Jack Reed, Gerard Beale, Dale Copley, Corey Norman, Peter Wallace, Josh McGuire, Andrew McCullough, Mitchell Dodds, Alex Glenn, Brendon Gibb, Dunamis Lui. Interchange: Ben Hunt, Aaron Whitchurch, Jarrod Wallace, Nick Slyney, Kurt Baptiste (one to be omitted).

SHARKS: Matthew Wright, Isaac Gordon, Ben Pomeroy, Colin Best, Nathan Stapleton, Chad Townsend, Jeff Robson, Bryce Gibbs, Isaac De Gois, Ben Ross, Jeremy Smith, Jayson Bukuya, Wade Graham. Interchange: Andrew Fifita, Tyson Frizell, John Morris, Mark Taufua, Sam Tagataese (one to be omitted).

Referees: Jason Robinson, Gavin Badger.



SATURDAY

PARRAMATTA EELS v NEWCASTLE KNIGHTS at Parramatta Stadium, 7.30pm.

EELS: Luke Burt, Ryan Morgan, Cheyse Blair, Willie Tonga, Ken Sio, Luke Kelly, Chris Sandow, Tim Mannah, Matt Keating, Justin Poore, Nathan Hindmarsh (capt), Matthew Ryan, Ben Smith. Interchange: Joseph Paulo, Fuifui Moimoi, Mitchell Allgood, Taniela Lasalo, Reni Maitua (one to be omitted).

KNIGHTS: Peter Mata'utia, James McManus, Dane Gagai, Timana Tahu, Akuila Uate, Jarrod Mullen, Tyrone Roberts, Kade Snowden, Danny Buderus (capt), Willie Mason, Chris Houston, Joel Edwards, Neville Costigan. Interchange: Zane Tetevano, Zeb Taia, Adam Cuthbertson, Alex McKinnon, Kevin Naiqama, Chris Adams (two to be omitted).

Referees: Matt Cecchin, Phil Haines.



SUNDAY



SOUTH SYDNEY RABBITOHS v PENRITH PANTHERS at ANZ Stadium, 3.00pm.

RABBITOHS: Nathan Merritt, Andrew Everingham, Shaune Corrigan, Dylan Farrell, Justin Hunt, John Sutton, Adam Reynolds, Scott Geddes, Issac Luke, Luke Burgess, Ben Lowe, Chris McQueen, Michael Croker (capt). Interchange: Jason Clark, Dave Tyrrell, George Burgess, Nathan Peats.



PANTHERS: Lachlan Coote, Etu Uaisele, Brad Tighe, Geoff Daniela, David Simmons, Blake Austin, Harry Seijka, Dayne Weston, Kevin Kingston (capt), Nigel Plum, Clint Newton, Cameron Ciraldo, Ryan Simpkins. Interchange: Matt Robinson, Chris Armit, Mitch Achurch, Arana Taumata, Danny Galea (one to be omitted).

Referees: Gerard Sutton, Steve Lyons.



NZ WARRIORS v NORTH QUEENSLAND COWBOYS at Mt Smart Stadium, 4.00pm.

WARRIORS: Kevin Locke, Bill Tupou, Ben Henry, Konrad Hurrell, Glen Fisiiahi, James Maloney, Shaun Johnson, Russell Packer, Nathan Friend, Ben Matulino, Lewis Brown, Simon Mannering, Elijah Taylor. Interchange: Jacob Lillyman, Micheal Luck, Sione Lousi, Feleti Mateo, Steve Rapira (one to be omitted).

COWBOYS: Matthew Bowen, Ashley Graham, Antonio Winterstein, Kane Linnett, Kalifa Faifai Loa, Michael Morgan, Ray Thompson, Ashton Sims, Aaron Payne, Ricky Thorby, Gavin Cooper, Glenn Hall, Dallas Johnson. Interchange: Joel Riethmuller, Scott Bolton, Jason Taumalolo, Cory Paterson, Mosese Pangai (one to be omitted).

Referees: Ashley Klein, Brett Suttor.



MONDAY

CANBERRA RAIDERS v ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS at Canberra Stadium, 7.00pm.

RAIDERS: Reece Robinson, Dimitri Pelo, Jarrod Croker, Blake Ferguson, Edrick Lee, Josh McCrone (capt), Sam Williams, Dane Tilse, Travis Waddell, Tom Learoyd-Lahrs (capt), Josh Papalii, Joel Thompson, Shaun Fensom. Interchange: Matt McIlwrick, Bronson Harrison, Sam Mataora, Joe Picker, Mark Nicholls (one to be omitted).



DRAGONS: Jason Nightingale, Daniel Vidot, Chase Stanley, Matt Cooper, Bronx Goodwin, Jamie Soward, Ben Hornby, Dan Hunt, Mitch Rein, Jack de Belin, Jake Marketo, Leeson Ah Mau, Dean Young. Interchange: Nathan Fien, Jeremy Latimore, Matt Prior, Josh Miller.

Referees: Jared Maxwell, Adam Devcich.