NRL teams for round 15

Dragons v Bulldogs, WIN Stadium, Friday @1935

DRAGONS: Brett Morris, Daniel Vidot, Kyle Stanley, Matt Cooper, Jason Nightingale, Jamie Soward, Ben Hornby (capt), Dan Hunt, Mitch Rein, Trent Merrin, Beau Scott, Ben Creagh, Dean Young. Interchange: Nathan Fien, Jeremy Latimore, Leeson Ah Mau, Jake Marketo, Chase Stanley (one to be omitted).

BULLDOGS: Ben Barba, Luke MacDougall, Josh Morris, Krisnan Inu, Jonathan Wright, Josh Reynolds, Kris Keating, Aiden Tolman, Michael Ennis (capt), Sam Kasiano, Frank Pritchard, Dene Halatau, Greg Eastwood. Interchange: James Graham, Martin Taupau, Corey Payne, David Stagg, Dale Finucane (one to be omitted).

Referees: Shayne Hayne, Chris James.

Cowboys v Broncos, Dairy Farmers Stadium, Friday @1935

COWBOYS: Matthew Bowen, Ashley Graham, Brent Tate, Kane Linnett, Antonio Winterstein, Johnathan Thurston (capt), Ray Thompson, Matthew Scott (capt), Aaron Payne, James Tamou, Gavin Cooper, Glenn Hall, Dallas Johnson. Interchange: Michael Morgan, Ricky Thorby, Ashton Sims, Jason Taumalolo, Scott Bolton, Cory Paterson, Kalifa Faifai Loa (three to be omitted).

BRONCOS: Josh Hoffman, Lachlan Maranta, Jack Reed, Gerard Beale, Dale Copley, Corey Norman, Peter Wallace, Josh McGuire, Andrew McCullough, Ben Hannant, Alex Glenn, Ben Te'o, Corey Parker. Interchange: Ben Hunt, Matt Gillett, Mitchell Dodds, Dunamis Lui, Brendon Gibb (one to be omitted).

Referees: Jason Robinson, Gavin Morris.

Sharks v Warriors, Toyota Stadium, Saturday @1730

SHARKS: Matthew Wright, Isaac Gordon, Ben Pomeroy, Colin Best, Nathan Stapleton, Todd Carney, Jeff Robson, Bryce Gibbs, Isaac De Gois, Ben Ross, Jeremy Smith, Jayson Bukuya, Paul Gallen (capt). Interchange: Andrew Fifita, Wade Graham, John Morris, Mark Taufua, Sam Tagataese, Chad Townsend (two to be omitted).

WARRIORS: Kevin Locke, Bill Tupou, Ben Henry, Konrad Hurrell, Manu Vatuvei, James Maloney, Shaun Johnson, Russell Packer, Lewis Brown, Ben Matulino, Elijah Taylor, Simon Mannering (capt), Feleti Mateo. Interchange: Steve Rapira, Sione Lousi, Jacob Lillyman, Micheal Luck.

Referees: Ashley Klein, Steve Lyons.

Eels v Rabbitohs, ANZ Stadium, Saturday @1930

EELS: Jarryd Hayne, Luke Burt, Ryan Morgan, Cheyse Blair, Ken Sio, Ben Roberts, Chris Sandow, Tim Mannah, Matthew Keating, Justin Poore, Nathan Hindmarsh (capt), Matt Ryan, Joseph Paulo. Interchange: Reni Maitua, Fuifui Moimoi, Mitchell Allgood, Ben Smith, Taulima Tautai (one to be omitted).

RABBITOHS: Greg Inglis, Nathan Merritt, Andrew Everingham, Dylan Farrell, Justin Hunt, John Sutton, Adam Reynolds, Scott Geddes, Issac Luke, Luke Burgess, Chris McQueen, Dave Taylor, Michael Crocker (capt). Interchange: Ben Lowe, Dave Tyrrell, Jason Clark, Nathan Peats, Shaune Corrigan, George Burgess (two to be omitted).

Referees: Brett Suttor, Alan Shortall.

Titans v Panthers, Skilled Park, Sunday @1400

TITANS: William Zillman, Kevin Gordon, Jamal Idris, Beau Champion, David Mead, Aidan Sezer, Scott Prince, Luke Douglas, Matt Srama, Nate Myles, Greg Bird, Mark Minichiello, Ashley Harrison. Interchange: Matt White, Brenton Lawrence, Ben Ridge, Luke O'Dwyer, Michael Henderson, Ryan James (two to be omitted).

PANTHERS: Josh Mansour, Etu Uaisele, Michael Jennings, Brad Tighe, Sandor Earl, Travis Burns, Luke Walsh, Sam McKendry, Kevin Kingston (capt), Tim Grant, Clint Newton, Cameron Ciraldo, Luke Lewis. Interchange: Nigel Plum, Danny Galea, Dayne Weston, Ryan Simpkins, Chris Armit, Geoff Daniela, Matt Robinson (three to be omitted).

Referees: Gerard Sutton, Phil Haines.

Tigers v Roosters, Leichhardt Oval, Sunday @1700

TIGERS: Tim Moltzen, Matt Utai, Beau Ryan, Chris Lawrence, Lote Tuqiri, Curtis Sironen, Benji Marshall, Aaron Woods, Robbie Farah (capt), Keith Galloway, Adam Blair, Liam Fulton, Chris Heighington. Interchange: Masada Iosefa, Blake Ayshford, Matt Bell, Ben Murdoch-Masila, Joel Reddy (one to be omitted).

ROOSTERS: Anthony Minichiello, Adam Henry, Joseph 'BJ' Leilua, Tautau Moga, Sam Perrett, Braith Anasta, Mitchell Pearce, Jared Waerea-Hargreaves, Jake Friend, Martin Kennedy, Aidan Guerra, Boyd Cordner, Frank Paul Nuuausala. Interchange: Mitchell Aubusson, Lama Tasi, Mose Masoe, Daniel Mortimer, Anthony Mitchell, Justin Carney (two to be omitted).

Referees: Ben Cummins, Gavin Badger.

Sea Eagles v Storm, Brookvale Oval, Monday @1900

SEA EAGLES: Brett Stewart, Jorge Taufua, Jamie Lyon (capt), Dean Whare, Michael Oldfield, Kieran Foran, Daly Cherry-Evans, Jason King (capt), Matt Ballin, Brent Kite, Anthony Watmough, Daniel Harrison, Glenn Stewart. Interchange: Jamie Buhrer, Joe Galuvao, Darcy Lussick, George Rose, Vic Mauro (one to be omitted).

STORM: Billy Slater, Matt Duffie, Dane Nielsen, Justin O'Neill, Anthony Quinn, Gareth Widdop, Cooper Cronk, Jesse Bromwich, Cameron Smith, Jason Ryles, Ryan Hinchcliffe, Ryan Hoffman, Todd Lowrie. Interchange: Rory Kostjasyn, Bryan Norrie, Siosaia Vave, Jaiman Lowe, Maurice Blair, Sika Manu (two to be omitted).

Referees: Tony Archer, Jared Maxwell.