NRL Teams - Round 25

FRIDAY

PARRAMATTA EELS v SYDNEY ROOSTERS at Parramatta Stadium, 7.35pm

EELS: Luke Burt, Ryan Morgan, Justin Horo, Ben Smith, Chris Hicks, Jarryd Hayne, Casey McGuire, Tim Mannah, Matt Keating, Fuifui Moimoi, Nathan Hindmarsh (capt), Taniela Lasalo, Reni Maitua. Interchange: Shane Shackleton, Mitchell Allgood, Pat O'Hanlon, Justin Poore.

ROOSTERS: Anthony Minichiello, Sam Perrett, Justin Carney, Shaun Kenny-Dowall, Phil Graham, Braith Anasta (capt), Mitchell Pearce, Jason Ryles, Jake Friend, Lama Tasi, Brad Takairangi, Aidan Guerra, Boyd Cordner. Interchange: Anthony Mitchell, Mose Masoe, Tinirau Arona, Frank Paul Nuuausala.

Referees: Jason Robinson, Grant Atkins.

MANLY SEA EAGLES v MELBOURNE STORM at Brookvale Oval, 7.35pm

SEA EAGLES: Brett Stewart, Michael Robertson, Jamie Lyon (capt), Steve Matai, David Williams, Kieran Foran, Daly Cherry-Evans, George Rose, Matt Ballin, Brent Kite, Anthony Watmough, Joe Galuvao, Glenn Stewart. Interchange: Darcy Lussick, Jamie Buhrer, Shane Rodney, Tony Williams, Tim Robinson (one to be omitted).

STORM: Billy Slater, Matt Duffie, Dane Nielsen, Beau Champion, Anthony Quinn, Rory Kostjasyn, Gareth Widdop, Bryan Norrie, Cameron Smith (capt), Jesse Bromwich, Adam Blair, Sika Manu, Kevin Proctor. Interchange: Ryan Hinchcliffe, Sisa Waqa, Todd Lowrie, Jaiman Lowe.

Referees: Shane Hayne, Gavin Badger.

SATURDAY

CANTERBURY BULLDOGS v NEWCASTLE KNIGHTS at ANZ Stadium, 5.30pm

BULLDOGS: Ben Barba, Steve Turner, Josh Morris, Jamal Idris, Jonathon Wright, Joel Romelo, Trent Hodkinson, Aiden Tolman, Josh Reynolds, Sam Kasiano, Frank Pritchard, Andrew Ryan (capt), David Stagg. Interchange: Greg Eastwood, Mickey Paea, Gary Warburton, Kris Keating.

KNIGHTS: Kurt Gidley (capt), James McManus, Keith Lulia, Adam MacDougall, Akuila Uate, Ryan Stig, Jarrod Mullen, Evarn Tuimavave, Isaac De Gois, Antonio Kaufusi, Zane Tetevano, Neville Costigan, Chris Houston. Interchange: Marvin Karawana, Richie Fa'aoso, Joel Edwards, Mark Taufua, Cameron Ciraldo (one to be omitted).

Referees: Matt Cecchin, Adam Devcich.

NORTH QUEENSLAND COWBOYS v CRONULLA SHARKS at Dairy Farmers Stadium, 7.30pm

COWBOYS: Matthew Bowen, Ashley Graham, Brent Tate, Willie Tonga, Kalifa Faifai Loa, Ray Thompson, Johnathan Thurston (capt), Matthew Scott (capt), Aaron Payne, James Tamou, Gavin Cooper, Glenn Hall, Dallas Johnson. Interchange: James Segeyaro, Tariq Sims, Jason Taumalolo, Ashton Sims, Scott Bolton (one to be omitted).

SHARKS: Isaac Gordon, Stewart Mills, Dean Collis, Colin Best, John Williams, Albert Kelly, Wade Graham, Kade Snowden, John Morris, Luke Douglas, Jeremy Smith, Anthony Tupou, Paul Gallen (capt). Interchange: Sam Tagataese, Johnny Mannah, Paul Aiton, Josh Cordoba.

Referees: Tony De Las Heras, Alan Shortall.

CANBERRA RAIDERS v PENRITH PANTHERS at Canberra Stadium, 7.30pm

RAIDERS: David Milne, Blake Ferguson, Jarrod Croker, Joel Thompson, Reece Robinson, Josh McCrone, Sam Williams, Brett White, Alan Tongue (capt), David Shillington, Danny Galea, Bronson Harrison, Shaun Fensom. Interchange: Michael Picker, Joe Picker, Josh Papalii, Sam Mataora, Jarrad Kennedy (one to be omitted).

PANTHERS: Lachlan Coote, David Simmons, Junior Vaivai, Brad Tighe, Adrian Purtell, Travis Burns, Luke Walsh, Sam McKendry, Nafe Seluini, Petero Civoniceva (capt), Trent Waterhouse, Nigel Plum, Nathan Smith. Interchange: Kevin Kingston, Dayne Weston, Tim Grant, Blake Austin, Mathew Bell (one to be omitted).

Referees: Brett Suttor, Gavin Reynolds.

SUNDAY

ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS v NZ WARRIORS at WIN Stadium, 2.00pm

DRAGONS: Darius Boyd, Brett Morris, Mark Gasnier, Matt Cooper, Jason Nightingale, Jamie Soward, Ben Hornby (capt), Dan Hunt, Dean Young, Michael Weyman, Beau Scott, Ben Creagh, Matt Prior. Interchange: Adam Cuthbertson, Trent Merrin, Jon Green, Kyle Stanley, Nathan Fien, Mitch Rein (two to be omitted).

WARRIORS: Kevin Locke, Bill Tupou, Joel Moon, Shaun Berrigan, Krisnan Inu, James Maloney, Shaun Johnson, Russell Packer, Aaron Heremaia, Jacob Lillyman, Feleti Mateo, Simon Mannering (capt), Micheal Luck. Interchange: Lewis Brown, Lance Hohaia, Ben Matulino, Sam Rapira, Elijah Taylor (one to be omitted.

Referees: Ashley Klein, Ben Cummins.

BRISBANE BRONCOS v SOUTH SYDNEY RABBITOHS at Suncorp Stadium, 3.00pm

BRONCOS: Anthony Griffin, Josh Hoffman, Gerard Beale, Jack Reed, Ben Te'o, Jharal Yow Yeh, Darren Lockyer (capt), Peter Wallace, Josh McGuire, Andrew McCullough, Scott Anderson, Alex Glenn, Sam Thaiday, Corey Parker. Interchange: Matt Gillett, Ben Hunt, Ben Hannant, David Hala.

RABBITOHS: Nathan Merritt, Dylan Farrell, Shaune Corrigan, Greg Inglis, Chris McQueen, John Sutton, Chris Sandow, Ben Ross, Issac Luke, Shannan McPherson, Eddy Pettybourne, David Taylor, Michael Crocker (capt). Interchange: Luke Burgess, Dave Tyrrell, Jason Clark, Nathan Peats.

Referees: Tony Archer, Jared Maxwell.

MONDAY

WESTS TIGERS V GOLD COAST TITANS at Campbelltown Sports Stadium, 7.00pm

TIGERS: Tim Moltzen, Beau Ryan, Blake Ayshford, Matt Utai, Lote Tuqiri, Benji Marshall, Rob Lui, Bryce Gibbs, Robbie Farah (capt), Keith Galloway, Liam Fulton, Gareth Ellis, Chris Heighington. Interchange: Mitch Brown, Todd Payten, Matt Groat, Aaron Woods.

TITANS: Jordan Rankin, Steve Michaels, Esi Tonga, Clinton Toopi, David Mead, William Zillman, Preston Campbell (capt), Luke Bailey, Matt Srama, Matthew White, Anthony Laffranchi, Mark Minichiello, Greg Bird. Interchange: Brenton Lawrence, Will Matthews, Bodene Thompson, Luke O'Dwyer.

Referees: Steve Lyons, Phil Haines.

