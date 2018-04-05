Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33

ARSENAL
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Santi Cazorla - Injured, Achilles - Rest of the season
BOURNEMOUTH
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Lys Mousset - Doubtful, illness
Simon Francis - Injured, thigh - Early April return
Adam Smith - Injured, knee - Mid-April return
Tyrone Mings - Injured, back - Unknown
Junior Stanislas - Injured, knee - Unknown
BRIGHTON
█ BANNED
Anthony Knockaert - 3-match ban - April 20 return
+ INJURED / DOUBTFUL
Dale Stephens - Injured, thigh - Early April return
Jiri Skalak - Injured, ankle - Unknown
Steve Sidwell - Injured, back - Unknown
BURNLEY
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Johann Gudmundsson - Doubtful, knock
Tom Heaton - Doubtful, lacking match fitness
Jon Walters - Injured, knee - Unknown
Robbie Brady - Injured, knee - Rest of the season
Steven Defour - Injured, knee - Rest of the season
CHELSEA
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Ross Barkley - Doubtful, lacking match fitness
Pedro - Doubtful, knock
Thibaut Courtois - Injured, hamstring - Early April return
Davide Zappacosta - Injured, muscular - Early April return
David Luiz - Injured, ankle - Late April return
Izzy Brown - Injured, knee - Unknown
Ethan Ampadu - Injured, ankle - Unknown
CRYSTAL PALACE
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Joel Ward - Injured, muscle injury - Early April return
James Tomkins - Injured, calf - Early April return
Alexander Sorloth - Injured, thigh - Early April return
Julian Speroni - Injured, knee - Early April return
Connor Wickham - Injured, groin - Late April return
Jeffrey Schlupp - Injured, ankle - Unknown
Scott Dann - Injured, knee - Rest of the season
Bakary Sako - Injured, ankle - Rest of the season
Jason Puncheon - Injured, knee - Rest of the season
EVERTON
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Idrissa Gueye - Injured, thigh - Early April return
Gylfi Sigurdsson - Injured, knee - Early May return
Maarten Stekelenburg - Injured, groin - Unknown
Mason Holgate - Injured, ankle - Unknown
Eliaquim Mangala - Injured, knee - Rest of the season
James McCarthy - Injured, broken leg - Rest of the year
HUDDERSFIELD TOWN
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
|
Jon Stankovic - Injured, knee - Early April return
Michael Hefele - Injured, knee - Late April return
Elias Kachunga - Injured, ankle - Early June return
Danny Williams - Injured, ankle - Unknown
LEICESTER CITY
█ BANNED
Wilfred Ndidi - 3-match ban - April 19 return
+ INJURED / DOUBTFUL
|
Daniel Amartey - Injured, thigh - Early April return
Matthew James - Injured, achilles - Unknown
LIVERPOOL
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
|Ragner Klavan - Doubtful, fitness
Nathaniel Clyne - Doubtful, fitness
Mohamed Salah - Injured, groin - Early April return
Emre Can - Injured, back - Early April return
Joel Matip - Injured, thigh - Early June return
Adam Lallana - Injured, muscular - Unknown
Joe Gomez - Injured, ankle - Unknown
MANCHESTER CITY
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Sergio Aguero - Injured, knee - Early April return
Benjamin Mendy - Injured, knee - Late April return
MANCHESTER UNITED
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Sergio Romero - Injured, knee - Mid-April return
Phil Jones - Injured, hamstring - Mid-April return
Daley Blind - Injured, ankle - Mid-April return
NEWCASTLE UNITED
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
|
Mohamed Diame - Doubtful, knock
Islam Slimani - Unable to face parent club - Mid-April return
Jose Mato - Injured, ankle - Mid-April return
Rob Elliot - Injured, back - Mid-April return
Jesus Gamez - Injured, ankle - Mid-April return
SOUTHAMPTON
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
n/a
STOKE CITY
█ BANNED
Charlie Adam - 3-match ban - April 21 return
Ibrahim Afellay - Internal Disciplinary Matter - Unknown
+ INJURED / DOUBTFUL
Kevin Wimmer - Doubtful, lacking match fitness
Eric Maxim Choupo-Moting - Injured, muscular - Mid-April return
Lee Grant - Injured, wrist - Unknown
Konstantinos Stafylidis - Injured, rib - Unknown
Kurt Zouma - Injured, knee - Unknown
SWANSEA CITY
█ BANNED
Jordan Ayew - 3-match ban - April 14 return
+ INJURED / DOUBTFUL
Angel Rangel - Injured, groin - Mid-April return
Renato Sanches - Injured, hamstring - Mid-April return
Sam Clucas - Injured, knee - Unknown
Wilfried Bony - Injured, knee - Unknown
Leroy Fer - Injured, Achilles - Rest of the season
TOTTENHAM
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Harry Winks - Injured, ankle - Unknown
WATFORD
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Miguel Britos - Doubtful, illness
Christian Kabasele - Injured, hamstring - Mid-April return
Nathaniel Chalobah - Injured, knee - Unknown
Tom Cleverley - Injured, thigh - Unknown
Younes Kaboul - Injured, foot - Unknown
Gerard Deulofeu - Injured, foot - Unknown
Tommy Hoban - Injured, knee - Unknown
WEST BROM
█ BANNED
n/a
+ INJURED / DOUBTFUL
Gareth Barry - Injured, knee - Early April return
Nacer Chadli - Injured, thigh - Early April return
Daniel Sturridge - Injured, hamstring - Early April return
James Morrison - Injured, Achilles - Mid-April return
Sam Field - Injured, calf - Unknown
WEST HAM
█ BANNED
N/A
+ INJURED / DOUBTFUL
Javier Hernandez - Doubtful, illness
Manuel Lanzini - Injured, knee - Mid-April return
James Collins - Injured, hamstring - Mid-April return
Andy Carroll - Injured, ankle - Late April return
Michail Antonio - Injured, hamstring - Early June return
Sam Byram - Injured, ankle - Unknown
Winston Reid - Injured, knee - Unknown
Pedro Obiang - Injured, knee - Rest of the season