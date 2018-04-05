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Reds apologise to City for bus incident
City bus 'destroyed' after Reds fans hurl bottles

Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33

Goal.com
Goal.com /
 


Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33

Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33



   

ARSENAL







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Santi Cazorla - Injured, Achilles - Rest of the season

 




  

BOURNEMOUTH







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Lys Mousset - Doubtful, illness

Simon Francis - Injured, thigh - Early April return

Adam Smith - Injured, knee - Mid-April return

Tyrone Mings - Injured, back - Unknown

Junior Stanislas - Injured, knee - Unknown

 




  

BRIGHTON







BANNED

Anthony Knockaert - 3-match ban - April 20 return


+ INJURED / DOUBTFUL

Dale Stephens - Injured, thigh - Early April return

Jiri Skalak - Injured, ankle - Unknown

Steve Sidwell - Injured, back - Unknown

 




  

BURNLEY







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Johann Gudmundsson - Doubtful, knock

Tom Heaton - Doubtful, lacking match fitness

Jon Walters - Injured, knee - Unknown

Robbie Brady - Injured, knee - Rest of the season

Steven Defour - Injured, knee - Rest of the season

 




  

CHELSEA







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Ross Barkley - Doubtful, lacking match fitness

Pedro - Doubtful, knock

Thibaut Courtois - Injured, hamstring - Early April return

Davide Zappacosta - Injured, muscular - Early April return

David Luiz - Injured, ankle - Late April return

Izzy Brown - Injured, knee - Unknown

Ethan Ampadu - Injured, ankle - Unknown

 




  

CRYSTAL PALACE







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Joel Ward - Injured, muscle injury - Early April return

James Tomkins - Injured, calf - Early April return

Alexander Sorloth - Injured, thigh - Early April return

Julian Speroni - Injured, knee - Early April return

Connor Wickham - Injured, groin - Late April return

Jeffrey Schlupp - Injured, ankle - Unknown

Scott Dann - Injured, knee - Rest of the season

Bakary Sako - Injured, ankle - Rest of the season

Jason Puncheon - Injured, knee - Rest of the season

 




  

EVERTON







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Idrissa Gueye - Injured, thigh - Early April return

Gylfi Sigurdsson - Injured, knee - Early May return

Maarten Stekelenburg - Injured, groin - Unknown

Mason Holgate - Injured, ankle - Unknown

Eliaquim Mangala - Injured, knee - Rest of the season

James McCarthy - Injured, broken leg - Rest of the year

 




  

HUDDERSFIELD TOWN







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL
 

Jon Stankovic​ - Injured, knee - Early April return

Michael Hefele - Injured, knee - Late April return

Elias Kachunga - Injured, ankle - Early June return

Danny Williams - Injured, ankle - Unknown

 




  

LEICESTER CITY







BANNED

Wilfred Ndidi - 3-match ban - April 19 return


+ INJURED / DOUBTFUL
 

Daniel Amartey - Injured, thigh - Early April return

Matthew James - Injured, achilles - Unknown

 




  

LIVERPOOL







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL
Ragner Klavan - Doubtful, fitness

Nathaniel Clyne - Doubtful, fitness

Mohamed Salah - Injured, groin - Early April return

Emre Can - Injured, back - Early April return

Joel Matip - Injured, thigh - Early June return

Adam Lallana - Injured, muscular - Unknown

Joe Gomez - Injured, ankle - Unknown

 




  

MANCHESTER CITY  







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Sergio Aguero - Injured, knee - Early April return

Benjamin Mendy - Injured, knee - Late April return

 




  

MANCHESTER UNITED







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Sergio Romero - Injured, knee - Mid-April return

Phil Jones - Injured, hamstring - Mid-April return

Daley Blind - Injured, ankle - Mid-April return

 




  

NEWCASTLE UNITED







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL
 

Mohamed Diame - Doubtful, knock

Islam Slimani - Unable to face parent club - Mid-April return

Jose Mato - Injured, ankle - Mid-April return

Rob Elliot - Injured, back - Mid-April return

Jesus Gamez - Injured, ankle - Mid-April return

 




  

SOUTHAMPTON







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

n/a

 




  

STOKE CITY







BANNED

Charlie Adam - 3-match ban - April 21 return

Ibrahim Afellay - Internal Disciplinary Matter - Unknown


+ INJURED / DOUBTFUL

Kevin Wimmer - Doubtful, lacking match fitness

Eric Maxim Choupo-Moting - Injured, muscular - Mid-April return

Lee Grant - Injured, wrist - Unknown

Konstantinos Stafylidis - Injured, rib - Unknown

Kurt Zouma - Injured, knee - Unknown

 




  

SWANSEA CITY







BANNED

Jordan Ayew - 3-match ban - April 14 return


+ INJURED / DOUBTFUL

Angel Rangel - Injured, groin - Mid-April return

Renato Sanches - Injured, hamstring - Mid-April return

Sam Clucas - Injured, knee - Unknown

Wilfried Bony - Injured, knee - Unknown

Leroy Fer - Injured, Achilles - Rest of the season

 




  

TOTTENHAM







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Harry Winks - Injured, ankle - Unknown

 




  

WATFORD






BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Miguel Britos - Doubtful, illness

Christian Kabasele - Injured, hamstring - Mid-April return

Nathaniel Chalobah - Injured, knee - Unknown

Tom Cleverley - Injured, thigh - Unknown

Younes Kaboul - Injured, foot - Unknown

Gerard Deulofeu - Injured, foot - Unknown

Tommy Hoban - Injured, knee - Unknown
 




  

WEST BROM







BANNED

n/a


+ INJURED / DOUBTFUL

Gareth Barry - Injured, knee - Early April return

Nacer Chadli - Injured, thigh - Early April return

Daniel Sturridge - Injured, hamstring - Early April return

James Morrison - Injured, Achilles - Mid-April return

Sam Field - Injured, calf - Unknown

 




  

WEST HAM







BANNED

N/A


+ INJURED / DOUBTFUL

Javier Hernandez - Doubtful, illness

Manuel Lanzini - Injured, knee - Mid-April return

James Collins - Injured, hamstring - Mid-April return

Andy Carroll - Injured, ankle - Late April return

Michail Antonio - Injured, hamstring - Early June return

Sam Byram - Injured, ankle - Unknown

Winston Reid - Injured, knee - Unknown

Pedro Obiang - Injured, knee - Rest of the season

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