Ugandan striker start as Sofapaka names squad to face Kariobangi Sharks

Ugandan Umaru Kasumba will partner Kepha Aswani as Sofapaka takes on Kariobangi Sharks in a Kenyan Premier League match.

Ugandan striker benched as Sofapaka names squad to face Kariobangi Sharks

Former Ulinzi Stars striker Stephen Waruru has been droopped to the bench as Sam Ssimbwa side hunts for the maximum point against Sharks.

Sofapaka XI: Mathias Kigonya, Willis Ouma, Maurice Odipo, Rogers Aloro, Moussa Omar, Mohammed Kilume, Kevin Kimani, Umaru Kasumba, Elli Asieche, Oduor Kennedy and Kepha Aswani.

Subs: Emmanuel Opiyo, Bernard Mangoli, Humphrey Okoti, Oduor Micheal, Luda Timothy, Brian Magonya and Stephen Waruru.

Kariobangi Sharks XI: Jeff Oyemba, Michael Bodo, Pascal Ogweno, Geoffrey Shiveka (c), Bolton Omwenga, Fidel Origa, Patilla Omoto, Duke Abuya, Francis Manoa, James Mazembe and Erick Kapaito.

Subs: Brian Bwire, Wycliffe Otieno, Paul Kamau, Shaphan Oyugi, Harrison Mwendwa, Henry Juma and Brian Juma.