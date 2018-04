Bernard Mwalala has named his team to face Tusker FC in a Kenyan Premier League match on Saturday.

TEAM NEWS: Nzoia pick squad to face Tusker

Festus Okiring, Hillary Wandera, the returning Brian Otieno and Vincent Ngesa will shield Mustapha Oduor in goal.

Nzoia Sugar XI: Mustapha Oduor, Festus Okiring, Hillary Wandera, Brian Otieno, Vincent Ngesa, Stephen Wakanya, Luke Namanda, Lawrence Juma, Victor Omondi, Edger Nzano and Elvis Rupia.

Subs: Humphrey Katasi, Edwin Wafula, Elvis Ronack, Collins Odawa, Dennis Ongeri, Brian Yakhama and Patrick Kwitonda.