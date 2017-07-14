Arsenal, -her ne kadar Arsene Wenger bu konuda sıkça eleştirilse de- yıllar boyunca birçok dünya çapında yıldız futbolcuyu transfer etti.

Arsenal tarihinin en iyi 15 transferi

Arsenal 2017-18 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, kulüp tarihindeki en iyi transferlere göz atıyoruz...

NICOLAS ANELKA | PSG'den | 500b£ | 1997

Anelka, Arsenal as takımına Ian Wright'ın sakatlığıyla dahil olup 1997-98 şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

İkinci sezonunda PFA Yılın En İyi Genç Oyuncusu Ödülü'ne layık görülen Anelka, Arsenal formasıyla 90 maça çıkıp 28 gole imza attıktan sonra Real Madrid'e transfer oldu.

Wenger, Anelka'nın ayırılık kararını ve Real Madrid'in finansal olarak dominasyonunu şu cümleyle özetlemişti: "Ne kadar para kazandığınızın önemi yoktur, sonuçta günde üç öğün yemek yiyebiliyor ve bir yatakta uyuyabiliyorsunuz."

DENNIS BERGKAMP | Inter'den | 7.5m€ | 1995

423 maç, 120 gol, 10 kupa... Jenerasyonunun en iyilerinden birisi olarak lanse edilen Bergkamp, Arsenal tarihine de adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Pele'nin tüm zamanların yaşayan en iyi 100 futbolcusu listesine de giren Bergkamp için Thierry Henry de, "Onunla oynamak rüya gibi." ifadesini kullanmıştı. Tıpkı Henry gibi, Bergkamp'ın da Emirates Stadı'nın dışında bir heykeli bulunmaktadır.

SOL CAMPBELL | Tottenham'dan | Bedelsiz | 2001

Sol Campbell'ın 2001 yılında Tottenham'dan ayrılarak Arsenal'in yolunu tutması, İngiliz futbol tarihinin en şaşırtıcı transferlerinden birisi olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu ve Wenger'in ekibine katılarak cesur ve doğru bir karar almıştı Campbell.

2003-04 sezonundaki namağlup şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden olan başarılı stoper, 2010 yılında Thomas Vermaelen ve William Gallas'ın sakatlıkları nedeniyle bir kez daha Arsenal forması giymişti.

CESC FABREGAS | Barcelona'dan | 1m€ | 2003

Fabregas, ilk olarak 2003 yılının Ekim ayında as takımla sahaya çıkarak Arsenal tarihinde forma giyen en genç oyuncu unvanını almıştı.

İlerleyen yıllarda Avrupa'nın en iyi merkez orta saha oyuncularından birisi haline gelen Fabregas, 2008-09 sezonunda ise kaptanlığa kadar yükseldi. 2011 yılında ise altyapısından yetiştiği Barcelona'ya döndü.

THIERRY HENRY | Juventus'dan | 10.5m£ | 1999

Arsenal forması giyen gelmiş geçmiş en iyi oyuncu diyebiliriz Thierry Henry için. Kaydettiği 228 golle bugün bile Arsenal'in unutamadığı bir isim.

1999'da sıska bir kanat oyuncusu olarak geldiği Arsenal'de tüm zamanların en iyi forvet oyuncularından birine evrildi ve Arsenal'de geçirdiği 8 yılda kulübün sembol isimlerinden birisi oldu.

NWANKWO KANU | Inter'den | 4.5m£ | 1999

Dönemin stoperlerinin korkulu rüyası olan Nwankwo Kanu, müthiş fiziği ve oyun zekasıyla sıradışı bir santrfordu.

2009'da Chelsea'ye karşı 17 dakika içinde yaptığı hat-trick halen unutulmaz. Thierry Henry'nin gölgesinde kalmaya başlayınca 2004'te takımdan ayrılarak West Bromwich'in yolunu tuttu.

Kanu, Arsenal forması altında çıktığı 198 maçta 44 gole imza attı.

LAURENT KOSCIELNY | Lorient'den | 10m£ | 2010

Koscielny transferi çoğu kesimce şüpheyle karşılansa da, Fransız oyuncu Arsenal forması altında geçirdiği 7 yıldaki performansıyla birçok kişiyi yanılttı.

31 yaşındaki oyuncu halen dünyanın en iyi stoperleri arasında gösteriliyor ve transfer bedeli de 'kelepir' sayılabilecek cinsten.

FREDDIE LJUNGBERG | Halmstads'dan | 3m£ | 1998

Arsenal formasıyla çıktığı ilk maçta Manchester United'a iki gol atan Ljungberg, daha o gün Arsenal taraftarının sevgilisi olmuştu.

2002'de 17 gole imza atan ve Premier Lig'de Yılın Oyuncusu Ödülü'ne layık görülen İsveçli oyuncyu Arsenal'den koparan faktör ise son yıllarında yaşadığı ağır sakatlıklar oldu ve 2007'de West Ham'a transfer oldu.

MARC OVERMARS | Ajax'dan | 5.5m£ | 1997

Sürat ve yeteneğin bileşimi olan Overmars, 1997-98 sezonundaki şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Arsenal formasıyla 142 maçta 41 gole imza atarken, son iki sezonunda sıkça sakatlıklarla boğuştu ve daha sonra 2000'de Emmanuel Petit ile birlikte Barcelona'ya transfer oldu.

EMMANUEL PETIT | Monaco'dan | 2.5m£ | 1997

Patrick Vieira ile birlikte dünya futbol tarihinin unutulmaz orta saha ikililerinden birini oluşturmuştu.

Petit, aynı zamanda Wenger'in Monaco döneminden de eski öğrencisiydi ve 1998'de çifte kupayla kapatılan sezonun iki yıl sonrasında Barcelona'ya transfer oldu.

ROBERT PIRES | Marsilya'dan | 6m€ | 2000

Kulüpteki ilk aylarında zorlansa da, Robert Pires ilerleyen dönemlerde bir efsaneye dönmeyi başardı.

284 maçta 84 gole imza atarken, oyun stili, tekniği ve attığı şık gollerle halen unutulmaz isimlerden birisidir.

GILBERTO SILVA | Atletico Mineiro'dan | 4.5m£ | 2002

"Görünmez Duvar" lakaplı Gilberto'nun Arsenal'e yaptığı katkılar yadsınamaz seviyedeydi.

Liderlik özellikleri ve oyunu okuma kabiliyetiyle Arsenal orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden birisi olurken, 2008 yılında Panathinaikos'a transfer oldu.

KOLO TOURE | ASEC Mimosas'dan | 150b£ | 2002

Sağ bek, ön libero ve stoper olarak da oynayabilen Toure, bu özellikleriyle Arsene Wenger'in her zaman favori oyuncularından birisiydi.

2003-04 sezonunun kilit isimlerinden birisi olurken, Sol Campbell'la birlikte oluşturduğu tandem halen hafızalardan silinmez.

PATRICK VIEIRA | AC Milan'dan | 3.5m£ | 1996

9 yıllık Arsenal kariyerinde 3 Premier Lig ve 4 FA Cup şampiyonluğu yaşadı ve Arsenal formasıyla 400'ün üzerinde maça çıktı.

Milan'dan sadece 3,5 milyon pound karşılığında transfer edilirken, özellikle Manchester United kaptanı Roy Keane ile arasındaki rekabet efsaneviydi.

IAN WRIGHT | Crystal Palace'dan | 2.5m£ | 1991

Birçok açıdan genç olgunlaşan bir oyuncuydu Wright. İlk profesyonel sözleşmesini 22. yaşgününden sadece üç ay önce imzalayan golcü ismin Arsenal'e transferi bile eşi benzeri zor görülecek bir başarıydı.

Bergkamp ile oluşturduğu ikiliyle İngiliz futbolunun krallarından birine dönüşürken, Arsenal formasıyla 288 maçta 185 gole imza attı.