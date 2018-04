Tom Liberatore has been omitted by the Bulldogs as Travis Cloke, Dale Morris and Mitch Wallis all make their return to the AFL.

AFL teams: Liberatore dropped as big Dogs return

GEELONG v BULLDOGS

Friday 7.50pm AEST at Simonds Stadium

Geelong

B: Tom Stewart, Tom Lonergan, Zach Tuohy

HB: Jake Kolodjashnij, Lachie Henderson, Andrew Mackie

C: Mark Blicavs, Joel Selwood, Cam Guthrie

HF: James Parsons, Harry Taylor, Steven Motlop

F: Dan Menzel, Tom Hawkins, Nakia Cockatoo

FOLL: Zac Smith, Patrick Dangerfield, Scott Selwood

BENCH: Jed Bews, Mitch Duncan, Sam Menegola, Mark O’Connor

EMG: George Horlin-Smith, Jordan Murdoch, Tom Ruggles

Western Bulldogs

B: Dale Morris, Marcus Adams, Jason Johannisen

HB: Bob Murphy, Easton Wood, Bailey Williams

C: Lachie Hunter, Luke Dahlhaus, Jack Macrae

HF: Caleb Daniel, Travis Cloke, Clay Smith

F: Lin Jong, Jack Redpath, Liam Picken

FOLL: Tom Boyd, Marcus Bontempelli, Mitch Wallis

BENCH: Matt Suckling, Lukas Webb, Tory Dickson, Bailey Dale

EMG: Toby McLean, Fletcher Roberts, Jordan Roughead

ST KILDAv SYDNEY

Saturday 1.45pm AEST at Etihad Stadium

St Kilda

B: Jarryn Geary, Nathan Brown, Dan McKenzie

HB: Jack Newnes, Jake Carlisle, Dylan Roberton

C: Jack Billings, Jack Steele, Leigh Montagna

HF: Jade Gresham, Nick Riewoldt, Mav Weller

F: Tim Membrey, Paddy McCartin, Jack Sinclair

FOLL: Billy Longer, Seb Ross, Jack Steven

BENCH: Luke Dunstan, Blake Acres, Sam Gilbert, Koby Stevens

EMG: Shane Savage, Josh Bruce, Darren Minchington

Sydney

B: Dane Rampe, Heath Grundy, Nick Smith

HB: Nic Newman, Lewis Melican, Zak Jones

C: Jake Lloyd, Josh Kennedy, Callum Mills

HF: George Hewett, Lance Franklin, Isaac Heeney

F: Harry Cunningham, Sam Reid, Tom Papley

FOLL: Callum Sinclair, Luke Parker, Dan Hannebery

BENCH: Will Hayward, Gary Rohan, Kurt Tippett, Dean Towers

EMG: Aliir Aliir, Jordan Dawson, Oliver Florent

GWS v RICHMOND

Saturday 4.35pm AEST at Spotless Stadium

GWS

B: Nathan Wilson, Adam Tomlinson, Aidan Corr

HB: Heath Shaw, Phil Davis, Zac Williams

C: Devon Smith, Dylan Shiel, Tom Scully

HF: Rory Lobb, Jon Patton, Toby Greene

F: Steve Johnson, Jeremy Cameron, Sam Reid

FOLL: Shane Mumford, Josh Kelly, Callan Ward

BENCH: Daniel Lloyd, Harry Perryman, Lachie Whitfield, Tim Taranto

EMG: Matt Kennedy, Matt de Boer, Harrison Himmelberg

Richmond

B: Alex Rance, David Astbury, Dylan Grimes

HB: Jayden Short, Bachar Houli, Brandon Ellis

C: Jason Castagna, Josh Caddy, Shaun Grigg

HF: Daniel Rioli, Sam Lloyd, Shane Edwards

F: Dustin Martin, Jack Riewoldt, Kamdyn McIntosh

FOLL: Toby Nankervis, Trent Cotchin, Kane Lambert

BENCH: Ivan Soldo, Dion Prestia, Connor Menadue, Shai Bolton

EMG: Jacob Townsend, Anthony Miles, Corey Ellis

BRISBANE v ADELAIDE

Saturday 7.25pm AEST at the Gabba

Brisbane

B: Darcy Gardiner, Harris Andrews, Daniel Rich

HB: Sam Mayes, Josh Walker, Nick Robertson

C: Marco Paparone, Dayne Zorko, Ryan Lester

HF: Lewis Taylor, Michael Close, Jake Barrett

F: Tom Bell, Eric Hipwood, Ben Keays

FOLL: Stefan Martin, Jarrod Berry, Dayne Beams

BENCH: Ryan Harwood, Hugh McCluggage, Clay Beams, Matthew Hammelmann

EMG: Rohan Bewick, Rhys Mathieson, Archie Smith

Adelaide

B: Luke Brown, Kyle Hartigan, Rory Laird

HB: Rory Sloane, Daniel Talia, Jake Kelly

C: Rory Atkins, Brad Crouch, Brodie Smith

HF: Charlie Cameron, Tom Lynch, Eddie Betts

F: Andy Otten, Taylor Walker, Wayne Milera

FOLL: Sam Jacobs, Richard Douglas, Matt Crouch

BENCH: Jake Lever, Jordan Gallucci, Curtly Hampton, Hugh Greenwood

EMG: Jonathon Beech, David Mackay, Reilly O'Brien

COLLINGWOOD v HAWTHORN

Saturday 7.25pm AEST at the MCG

Collingwood

B: Jeremy Howe, Henry Schade, Tyson Goldsack

HB: Josh Smith, Lynden Dunn, Braydan Maynard

C: Steele Sidebottom, Scott Pendlebury, Daniel Wells

HF: Jordan De Goey, Alex Fasolo, Will Hoskin-Elliott

F: Jarryd Blair, Darcy Moore, Jamie Elliott

FOLL: Brodie Grundy, Taylor Adams, Adam Treloar

BENCH: James Aish, Levi Greenwood, Tom Phillips, Jack Crisp

EMG: Matt Scharenberg, Callum Brown, Mason Cox

Hawthorn

B: Blake Hardwick, Kaiden Brand, Taylor Duryea

HB: Ryan Burton, Josh Gibson, Luke Hodge

C: Isaac Smith, Shaun Burgoyne, Ricky Henderson

HF: Luke Breust, Jack Gunston, Billy Hartung

F: Ty Vickery, Jarryd Roughead, Paul Puopolo

FOLL: Ben McEvoy, Liam Shiels, Tom Mitchell

BENCH: Daniel Howe, Will Langford, Tim O’Brien, Brandon Whitecross

EMG: Kade Stewart, Kurt Heatherley, James Sicily

ESSENDON v WEST COAST

Sunday 1.10pm AEST at Etihad Stadium

Essendon

B: Matt Dea, Michael Hurley, Mark Baguley

HB: Josh Kelly, Michael Hartley, David Zaharakis

C: Darcy Parish, Zach Merrett, Brendon Goddard

HF: James Stewart, Cale Hooker, Travis Colyer

F: Anthony McDonald-Tipungwuti, Joe Daniher, Conor McKenna

FOLL: Matthew Leuenberger, Dyson Heppell, Orazio Fantasia

BENCH FROM: Andy McGrath, Tom Bellchambers, Jobe Watson, Josh Green, Jackson Merrett, David Myers, Craig Bird

West Coast

B: Brad Sheppard, Tom Barrass, Shannon Hurn

HB: Sam Butler, Jeremy McGovern, Elliot Yeo

C: Andrew Gaff, Matt Priddis, Chris Masten

HF: Dom Sheed, Jack Darling, Mark LeCras

F: Fraser McInness, Josh Kennedy, Liam Duggan

FOLL: Nathan Vardy, Sam Mitchell, Luke Shuey

BENCH FROM: Jack Redden, Sharrod Wellingham, Jamie Cripps, Drew Petrie, Jackson Nelson, Josh Hill, Kurt Mutimer

MELBOURNE v NORTH MELBOURNE

Sunday 3.20pm AEST at the MCG

Melbourne

B: Michael Hibberd, Oscar McDonald, Neville Jetta

HB: Jayden Hunt, Sam Frost, Bernie Vince

C: Nathan Jones, Clayton Oliver, Tom Bugg

HF: Christian Petracca, Jack Watts, Mitch Hannan

F: Jeff Garlett, Cam Pedersen, Dom Tyson

FOLL: Tom McDonald, Jordan Lewis, Jack Viney

BENCH FROM: Christian Salem, Dean Kent, Jake Melksham, Sam Weideman, Alex Neal-Bullen, James Harmes

North Melbourne

B: Sam Durdin, Robbie Tarrant, Ed Vickers-Willis

HB: Lachie Hansen, Scott Thompson, Jamie Macmillan

C: Sam Gibson, Ben Cunnington, Shaun Atley

HF: Kayne Turner, Jarrad Waite, Marley Williams

F: Nathan Hrovat, Ben Brown, Shaun Higgins

FOLL: Todd Goldstein, Jack Ziebell, Jed Anderson

BENCH FROM: Andrew Swallow, Luke McDonald, Ryan Clarke, Aaron Mullett, Taylor Garner, Mason Wood, Declan Mountford

FREMANTLE v CARLTON

Sunday 4.40pm AEST at Subiaco

Fremantle

B: Garrick Ibbotson, Joel Hamling, Lee Spurr

HB: Lachie Weller, Michael Johnson, Cam Sutcliffe

C: Stephen Hill, Lachie Neale, Brad Hill

HF: Hayden Crozier, Connor Blakely, Michael Walters

F: Matt Taberner, Cam McCarthy, Shane Kersten

FOLL: Aaron Sandilands, Nat Fyfe, David Mundy

BENCH FROM: Ethan Hughes, Darcy Tucker, Tom Sheridan, Nick Suban, Danyle Pearce, Brady Grey, Ed Langdon

Carlton

B: Lachie Plowman, Sam Rowe, Caleb Marchbank

HB: Kade Simpson, Alex Silvagni, Ed Curnow

C: Sam Docherty, Patrick Cripps, Bryce Gibbs

HF: Sam Petrevski-Seton, Jacob Weitering, Matt Wright

F: Zac Fisher, Jacob Weitering, Matthew Kreuzer

FOLL: Levi Casboult, Charlie Curnow, Marc Murphy

BENCH FROM: Nick Graham, Dale Thomas, Tom Williamson, Dennis Armfield, Liam Jones, Blaine Boekhorst, David Cuningham