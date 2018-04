AFL Teams: Finals week one

HAWTHON v GEELONG, MCG, Friday September 5, 7.50pm (AEST)

Hawthorn

B Josh Gibson, Brian Lake, Ben Stratton

HB Sam Mitchell, Grant Birchall, Will Langford

C Bradley Hill, Luke Hodge, Isaac Smith.

HF Luke Breust, Matt Spangher, Jordan Lewis

F Paul Puopolo, Jarryd Roughead, Jack Gunston

Fol David Hale, Liam Shiels, Shaun Burgoyne.

I/C Taylor Duryea, Jonathon Ceglar, Brad Sewell, Jonathan Simpkin

Emg Billy Hartung, Ben McEvoy, Angus Litherland

In Ben Stratton, Bradley Hill, Luke Hodge.

Out Ryan Schoenmakers (Omitted), Billy Hartung (Omitted), Angus Litherland (omitted).

Geelong

B Harry Taylor, Tom Lonergan, Jared Rivers

HB Andrew Mackie, Corey Enright, Mitch Duncan.

C Cameron Guthrie, Joel Selwood, Jimmy Bartel.

HF Steven Motlop, Mark Blicavs, Jordan Murdoch.

F Steve Johnson, Tom Hawkins, Mathew Stokes

Fol Hamish McIntosh, Josh Caddy, James Kelly.

I/C George Horlin-Smith, Jackson Thurlow, Travis Varcoe, Josh Walker.

Emg Mitch Brown, Lincoln McCarthy, Brad Hartman.

In Steven Motlop, Steve Johnson, Hamish McIntosh.

Out Billie Smedts (Omitted), Lincoln McCarthy (Omitted), Mitch Brown (Omitted).

SYDNEY v FREMANTLE, ANZ Stadium, Saturday September 6, 2.45pm (AEST)

Sydney

B Nick Smith, Ted Richards, Dane Rampe

HB Nick Malceski, Heath Grundy, Rhyce Shaw

C Dan Hannebery, Josh Kennedy, Gary Rohan

HF Lewis Jetta, Lance Franklin, Jarrad McVeigh

F Adam Goodes, Kurt Tippett, Harry Cunningham

FOL Mike Pyke, Kieren Jack, Luke Parker

I/C Craig Bird, Jake Lloyd, Ben McGlynn, Sam Reid

EMG Jeremy Laidler, Tom Mitchell, Dean Towers

IN Josh Kennedy, Lance Franklin, Mike Pyke, Craig Bird, Ben McGlynn

OUT Shane Biggs (Omitted), Dean Towers (Omitted),Tom Mitchell (Omitted), Sam Naismith (Omitted), Zak Jones (Omitted)

Fremantle

B Lee Spurr, Zac Dawson, Paul Duffield

HB Danyle Pearce, Alex Silvagni, Tendai Mzungu

C Cameron Sutcliffe, Ryan Crowley, Stephen Hill

HF Matt Taberner, Chris Mayne, Hayden Ballantyne

F Michael Walters, Matthew Pavlich, Zac Clarke

FOL Aaron Sandilands, David Mundy, Nat Fyfe

I/C Jonathon Griffin, Garrick Ibbotson, Michael Barlow, Lachie Neale

EMG Matt de Boer, Hayden Crozier, Alex Pearce

IN Alex Silvagni, Nat Fyfe, Jonathon Griffin

OUT Michael Johnson (Back), Hayden Crozier (Omitted), Nick Suban (Ankle)

NORTH MELBOURNE v ESSENDON, MCG, Saturday September 6, 7.15pm (AEST)

North Melbourne

B Luke McDonald, Scott D. Thompson, Michael Firrito

HB Sam Gibson, Nathan Grima, Shaun Atley

C Nick Dal Santo, Andrew Swallow, Ryan Bastinac

HF Levi Greenwood, Ben Brown, Daniel Wells

F Lindsay Thomas, Drew Petrie, Aaron Black

FOL Todd Goldstein, Ben Cunnington, Jack Ziebell

I/C Ben Jacobs, Sam Wright, Jamie Macmillan, Kayne Turner

EMG Trent Dumont, Mason Wood, Aaron Mullett

IN Luke McDonald, Michael Firrito, Levi Greenwood, Lindsay Thomas, Todd Goldstein

OUT Lachlan Hansen (Hip), Daniel Currie (Omitted), Aaron Mullett (Omitted), Mason Wood (Omitted), Leigh Adams (Concussion)

Essendon

B Mark Baguley, Cale Hooker, Courtenay Dempsey

HB Jason Winderlich, Michael Hurley, Michael Hibberd

C Brendon Goddard, Jobe Watson, Dyson Heppell

HF Paul Chapman, Joe Daniher, Brent Stanton

F David Zaharakis, Tom Bellchambers, Zach Merrett

FOLPatrick Ryder, David Myers, Heath Hocking

I/C Ariel Steinberg, Martin Gleeson, Ben Howlett,Travis Colyer

EMG Patrick Ambrose, Jackson Merrett, Cory Dell'Olio

IN David Myers, Ariel Steinberg

OUT Patrick Ambrose (Omitted), Orazio Fantasia (Omitted)

PORT ADELAIDE v RICHMOND, Adelaide Oval, Sunday September 7, 2.50pm (ACST)

Port Adelaide

B Jackson Trengove, Alipate Carlile, Tom Jonas

HB Matthew Broadbent, Jack Hombsch, Jasper Pittard

C Kane Cornes, Ollie Wines, Hamish Hartlett

HF Robbie Gray, Justin Westhoff, Angus Monfries

F Jake Neade, Jay Schulz, Chad Wingard

FOL Matthew Lobbe, Travis Boak, Brad Ebert

I/C Andrew Moore, Jarman Impey, Jared Polec, Matt White, Cam O'Shea, Benjamin Newton, Kane Mitchell (Three to be omitted)

IN Cam O'Shea, Benjamin Newton, Kane Mitchell

OUT TBA

Richmond

B Chris Newman, Alex Rance, Dylan Grimes

HB Bachar Houli, Troy Chaplin, Steven Morris

C Nick Vlastuin, Trent Cotchin, Anthony Miles

HF Nathan Gordon, Ben Griffiths, Brett Deledio

F Shane Edwards, Jack Riewoldt, Dustin Martin

FOL Ivan Maric, Brandon Ellis, Shaun Grigg

I/C Nathan Foley, Jake Batchelor, Ricky Petterd, Reece Conca, Matt Dea, Sam Lloyd, Daniel Jackson (Three to be omitted)

IN Matt Dea, Sam Lloyd, Daniel Jackson

OUT TBA