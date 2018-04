AFL Teams: Round 18

CARLTON v NORTH MELBOURNE, Etihad Stadium, Friday July 18, 7.50pm (AEST)

Carlton

B Michael Jamison, Sam Rowe, Zach Tuohy

HB Chris Yarran, Kade Simpson, Andrejs Everitt

C Nick Graham, Chris Judd, Mitch Robinson

HF Dale Thomas, Levi Casboult, Brock McLean

F Marc Murphy, Lachie Henderson, Troy Menzel

FOL Cameron Wood, Bryce Gibbs, Ed Curnow

I/C Tom Bell, Sam Docherty, David Ellard, Simon White

EMG Jeff Garlett, Blaine Johnson, Jarrad Waite

IN Mitch Robinson, Troy Menzel, Cameron Wood

OUT Robert Warnock (Omitted), Andrew Walker (Knee), Blaine Johnson (Omitted)

North Melbourne

B Michael Firrito, Scott D. Thompson, Scott McMahon

HB Shaun Atley, Lachlan Hansen, Sam Wright

C Sam Gibson, Andrew Swallow, Levi Greenwood

HF Brent Harvey, Aaron Black, Nick Dal Santo

F Ben Brown, Drew Petrie, Lindsay Thomas

FOL Todd Goldstein, Ben Cunnington, Jack Ziebell

I/C Ryan Bastinac, Ben Jacobs, Leigh Adams, Luke McDonald

EMG Brad McKenzie, Majak Daw, Aaron Mullett

IN Jack Ziebell, Luke McDonald

OUT Aaron Mullett (Omitted), Brad McKenzie (Omitted)

ST KILDA v FREMANTLE, Etihad Stadium, Saturday July 19, 4.40pm (AEST)

St Kilda

B Sean Dempster, Luke Delaney, Sam Fisher

HB Jack Newnes, James Gwilt, Dylan Roberton

C Leigh Montagna, Lenny Hayes, Shane Savage

HF Josh Saunders, Nick Riewoldt, Luke Dunstan

F Jack Billings, Rhys Stanley, Adam Schneider

FOL Billy Longer, David Armitage, Maverick Weller

I/C Farren Ray, Tom Curren, Josh Bruce, Brodie Murdoch

EMG Sebastian Ross, Sam Dunell, Cameron Shenton

IN Josh Saunders, Billy Longer, Josh Bruce, Brodie Murdoch

OUT Sam Dunell (Omitted), Tom Hickey (Knee), Cameron Shenton (Omitted), Sebastian Ross (Omitted)

Fremantle

B Lee Spurr, Zac Dawson, Paul Duffield

HB Tendai Mzungu, Luke McPharlin, Michael Johnson

C David Mundy, Ryan Crowley, Danyle Pearce

HF Chris Mayne, Matthew Pavlich, Matt de Boer

F Colin Sylvia, Matt Taberner, Zac Clarke

FOL Jonathon Griffin, Nat Fyfe, Nick Suban

I/C Michael Barlow, Lachie Neale, Cameron Sutcliffe, Anthony Morabito

EMG Tommy Sheridan, Michael Apeness, Sam Menegola

IN Luke McPharlin, Matt de Boer, Matt Taberner, Jonathon Griffin

OUT Aaron Sandilands (Back), Clancee Pearce (Omitted), Michael Apeness (Omitted), Hayden Ballantyne (Suspension)

GREATER WESTERN SYDNEY v GEELONG, Spotless Stadium, Saturday July 19, 7.40pm (AEST)

Greater Western Sydney

B Adam Tomlinson, Phil Davis, Adam Kennedy

HB Zac Williams, Lachie Plowman, Tim Mohr

C Will Hoskin-Elliott, Rhys Palmer, Tomas Bugg

HF Tom Boyd, Jonathon Patton, Devon Smith

F Josh Hunt, Jeremy Cameron, Callan Ward

FOL Shane Mumford, Toby Greene, Tom Scully

I/C Adam Treloar, Jono O'Rourke, Dylan Shiel, Joshua Kelly

EMG Tim Golds, Jacob Townsend, Mark Whiley

IN Tom Boyd, Jonathon Patton, Josh Hunt, Adam Treloar

OUT Rory Lobb (Knee), Lachlan Whitfield (Shoulder), Jacob Townsend (Omitted), Matt Buntine (Calf)

Geelong

B Jared Rivers, Tom Lonergan, Andrew Mackie

HB Cameron Guthrie, Harry Taylor, Mitch Duncan

C Corey Enright, Jimmy Bartel, Steven Motlop

HF Allen Christensen, Shane Kersten, George Horlin-Smith

F Travis Varcoe, Tom Hawkins, Steve Johnson

FOL Hamish McIntosh, Josh Caddy, Joel Selwood

I/C James Kelly, Jordan Murdoch, Dawson Simpson, Mathew Stokes

EMG Jed Bews, Brad Hartman, Billie Smedts

IN Dawson Simpson, Mathew Stokes

OUT Brad Hartman (Omitted), Mark Blicavs (Managed)

PORT ADELAIDE v MELBOURNE, Adelaide Oval, Sunday July 20, 1.10pm (AEST), 12.40pm (ACST)

Port Adelaide

B Cam O'Shea, Jack Hombsch, Dom Cassisi

HB Matthew Broadbent, Tom Jonas, Jasper Pittard

C Jared Polec, Travis Boak, Kane Cornes

HF Paul Stewart, Justin Westhoff, Matt White

F Robbie Gray, Jay Schulz, Chad Wingard

FOL Matthew Lobbe, Ollie Wines, Brad Ebert

I/C Hamish Hartlett, John Butcher, Jarman Impey, Benjamin Newton, Aaron Young, Thomas Logan, Sam Gray (Three to be omitted)

IN Dom Cassisi, Paul Stewart, John Butcher, Benjamin Newton

OUT Kane Mitchell (Omitted)

Melbourne

B Colin Garland, James Frawley, Lynden Dunn

HB Neville Jetta, Tom McDonald, Jeremy Howe

C Jack Grimes, Bernie Vince, Jordie McKenzie

HF Jack Viney, Cameron Pedersen, Jack Watts

F Rohan Bail, Chris Dawes, Aidan Riley

FOL Mark Jamar, Nathan Jones, Dom Tyson

I/C Dean Kent, Sam Blease, Viv Michie, Jay Kennedy-Harris, Luke Tapscott, Max Gawn, Dean Terlich (Three to be omitted)

IN Sam Blease, Viv Michie, Jay Kennedy-Harris, Max Gawn

OUT Matt Jones (Omitted)

WESTERN BULLDOGS v ESSENDON, Etihad Stadium, Sunday July 20, 4.40pm (AEST)

Western Bulldogs

B Liam Picken, Jordan Roughead, Jason Johannisen

HB Robert Murphy, Dale Morris, Adam Cooney

C Koby Stevens, Matthew Boyd, Jack Macrae

HF Marcus Bontempelli, Stewart Crameri, Lachie Hunter

F Luke Dahlhaus, Jake Stringer, Nathan Hrovat

FOL Will Minson, Ryan Griffen, Tom Liberatore

I/C From: Mitch Wallis, Easton Wood, Mitch Honeychurch, Sam Darley, Jack Redpath, Tom Campbell, Mark Austin (Three to be omitted)

IN Adam Cooney, Ryan Griffen, Tom Campbell

Essendon

B Dustin Fletcher, Cale Hooker, Mark Baguley

HB Courtenay Dempsey, Michael Hurley, Jason Winderlich

C Zach Merrett, David Zaharakis, Brendon Goddard

HF Heath Hocking, Jake Carlisle, Brent Stanton

F Paul Chapman, Joe Daniher, Patrick Ambrose

FOL Patrick Ryder, David Myers, Dyson Heppell

I/C From: Michael Hibberd, Nick O'Brien, Jake Melksham, Jackson Merrett, Ben Howlett, Cory Dell'Olio, Travis Colyer (Three to be omitted)

IN Brendon Goddard, Michael Hibberd, Nick O'Brien

WEST COAST v RICHMOND, Patersons Stadium, Friday 25 July, 8.40pm (AEST)

WEST COAST

B: Sam Butler, Will Schofield, Brad Sheppard

HB: Xavier Ellis, Eric Mackenzie, Shannon Hurn

C: Chris Masten, Matt Priddis, Ashley Smith

HF: Andrew Gaff, Josh Kennedy, Simon Tunbridge

F: Jeremy McGovern, Jack Darling, Mark LeCras

Fol: Nic Naitanui, Luke Shuey, Mark Hutchings

I/C: Dominic Sheed, Patrick McGinnity, Mitchell Brown, Dean Cox

Emg: Jamie Bennell, Josh Hill, Sharrod Wellingham

In: Brad Sheppard, Josh Kennedy, Mitchell Brown, Dean Cox

Out: Blayne Wilson (omitted), Scott Lycett (rested), Jacob Brennan (ankle), Callum Sinclair (omitted)

RICHMOND

B: Troy Chaplin, Alex Rance, Jake Batchelor

HB: Bachar Houli, Chris Newman, Dylan Grimes

C: Nathan Foley, Trent Cotchin, Anthony Miles

HF: Dustin Martin, Ty Vickery, Brett Deledio

F: Shane Edwards, Jack Riewoldt, Sam Lloyd

FOLL: Ivan Maric, Brandon Ellis, Reece Conca

I/C: Nick Vlastuin, Nathan Gordon, Matt Thomas, Steven Morris

Emg Matt Dea, Liam McBean, Matt McDonough

In: Nathan Gordon, Matt Thomas

Out: Daniel Jackson (Glute), Ricky Petterd (finger)

BRISBANE LIONS v GOLD COAST

BRISBANE

B: Darcy Gardiner, Matt Maguire, Justin Clarke

HB: Joel Patfull, Daniel McStay, Ryan Harwood

C: Ashley McGrath, James Aish, Sam Mayes

HF: Lewis Taylor, Michael Close, Josh Green

F: Dayne Zorko, Daniel Merrett, Jed Adcock

Fol: Stefan Martin, Tom Rockliff, Pearce Hanley

I/C: Jack Crisp, Rohan Bewick, Claye Beams, Ryan Lester

Emg: Nick Robertson, Jordan Lisle, Zac O'Brien

In: Tom Rockliff, Jack Crisp

Out: Marco Paparone (Omitted), Mitch Golby (foot)

GOLD COAST

B: Michael Rischitelli, Steven May, Greg Broughton

HB: Sean Lemmens, Rory Thompson, Jarrod Harbrow

C: Jack Martin, Danny Stanley, Matt Shaw

HF: Luke Russell, Tom Lynch, Harley Bennell

F: Charlie Dixon, Sam Day, Aaron Hall

FOLL: Zac Smith, David Swallow, Dion Prestia

I/C: Jaeger O'Meara, Alex Sexton, Clay Cameron, Jesse Lonergan

Emg: Daniel Gorringe, Henry Schade, Louis Herbert

In: Luke Russell, Clay Cameron.

Out: Kade Kolodjashnij (hamstring), Tom Murphy (suspension)

HAWTHORN v SYDNEY, MCG, Saturday 26 July, 7.40pm AEST

HAWTHORN

B: Angus Litherland, Josh Gibson, Ryan Schoenmakers

HB: Luke Hodge, Ben Stratton, Grant Birchall

C: Isaac Smith, Sam Mitchell, Matthew Suckling

HF: Bradley Hill, Jack Gunston, Luke Breust

F: Paul Puopolo, Jarryd Roughead, Jordan Lewis

Fol: Ben McEvoy, Shaun Burgoyne, Liam Shiels

I/C: Jonathan Simpkin, Jonathon Ceglar, Alex Woodward, Will Langford

Emg: Taylor Duryea, Ben Ross, David Hale

IN: Gibson, Hill, Woodward

OUT: Spangher (ankle), Duryea, Ross

SYDNEY

B: Jeremy Laidler, Ted Richards, Nick Smith

HB: Nick Malceski, Heath Grundy, Dane Rampe

C: Lewis Jetta, Josh Kennedy, Gary Rohan

HF: Ben McGlynn, Lance Franklin, Adam Goodes

F: Sam Reid, Kurt Tippett, Luke Parker

Fol: Mike Pyke, Kieren Jack, Jarrad McVeigh

I/C: Craig Bird, Harry Cunningham, Jake Lloyd, Dean Towers

Emg: Brandon Jack, Tim Membrey, Toby Nankervis

In: Kurt Tippett

Out: Brandon Jack (omitted)

COLLINGWOOD V ADELAIDE, MCG, 4.40pm, Sunday

COLLINGWOOD

B: Marley Williams, Jack Frost, Taylor Adams

HB: Paul Seedsman, Lachlan Keeffe, Heritier Lumumba

C: Steele Sidebottom, Brent Macaffer, Tim Broomhead

HF: Kyle Martin, Jesse White, Ben Kennedy

F: Jamie Elliott, Travis Cloke, Ben Reid

Fol: Jarrod Witts, Dayne Beams, Scott Pendlebury

I/C: Tyson Goldsack, Jarryd Blair, Clinton Young, Tom Langdon

EMG: Sam Dwyer, Josh Thomas, T Armstrong

In: Lachlan Keeffe, Tim Broomhead, Kyle Martin, Jamie Elliott, Ben Reid

Out: Luke Ball (back), Nick Maxwell (retired), Dane Swan (foot), Alan Toovey (back), Josh Thomas (omitted)

ADELAIDE

B: Luke Thompson, Daniel Talia, Luke Brown

HB: Matthew Jaensch, Andy Otten, Ricky Henderson

C: Brodie Smith, Scott Thompson, Rory Sloane

HF: Eddie Betts, James Podsiadly, Tom Lynch

F: Josh Jenkins, Taylor Walker, Brodie Martin

FOLL: Sam Jacobs, Patrick Dangerfield, Brad Crouch

I/C: Matthew Wright, David Mackay, Richard Douglas

EMG: Mitch Grigg, Rory Laird, Jarryd Lyons, Matt Crouch

In: Luke Thompson, David Mackay

Out: Ben Rutten (omitted), Jason Porplyzia (omitted)