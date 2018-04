AFL teams round 18

Ins and outs for round 18 of the 2012 AFL season.

Friday

Essendon v Hawthorn, Etihad Stadium, 5.50pm

Saturday

Geelong v Adelaide, Simonds Stadium, 11.45am

North Melbourne v Melbourne, Etihad Stadium, 12.10pm

Greater Western Sydney v Collingwood, Skoda Stadium, 2.40pm

Carlton v Richmond, MCG, 5.40pm

Gold Coast v Sydney, Metricon Stadium, 5.40pm

Sunday

Port Adelaide v Fremantle, AAMI Stadium, 11.10am

St Kilda v Western Bulldogs, Etihad Stadium, 1.15pm

West Coast v Brisbane, Patersons Stadium, 2.40pm

Essendon v Hawthorn

Essendon

Backs: Baguley Carlisle Hardingham.

Half-backs: Dempsey Fletcher Hooker.

Centres: Heppell Stanton Melksham.

Half-forwards: Winderlich Gumbleton Crameri.

Forwards: Jetta Hille Davey.

Followers: Bellchambers Watson Hocking.

Interchange: Monfries Browne Howlett Lovett-Murray.

Emergencies: Dell’Olio Kavanagh Pears.

In: Winderlich Hocking Browne. Out: Dyson (ankle) Myers (Achilles) Dell’Olio.

Hawthorn

Backs: Guerra Gibson Stratton.

Half-backs: Suckling Schoenmakers Birchall.

Centres: Smith Mitchell Young.

Half-forwards: Whitecross Gunston Lewis.

Forwards: Puopolo Roughead Rioli.

Followers: Hale Burgoyne Sewell.

Interchange: Shiels Savage Breust Hodge.

Emergencies: Bailey Murphy Cheney.

In: Guerra Hodge. Out: Murphy Cheney.

Geelong v Adelaide

Geelong

Backs: Corey Lonergan Enright.

Half-backs: Taylor J Hunt Kelly.

Centres: Mackie T Hunt Stokes.

Half-forwards: Bartel Hawkins Motlop.

Forwards: Chapman Walker Duncan.

Followers: West Selwood Johnson.

Interchange: Sheringham Guthrie Christensen Smedts.

Emergencies: Podsiadly Murdoch Brown.

In: Bartel Christensen. Out: Murdoch Scarlett (suspended).

Adelaide

Backs: L Thompson Rutten Doughty.

Half-backs: van Berlo Talia Reilly.

Centres: Vince S Thompson Mackay.

Half-forwards: Porplyzia Jenkins Wright.

Forwards: Douglas Walker Callinan.

Followers: Jacobs Dangerfield Sloane.

Interchange: Symes Johncock Petrenko Smith.

Emergencies: Tambling Lynch McKernan.

In: Walker L Thompson. Out: Otten (knee) Tippett (concussion).

North Melbourne v Melbourne

North Melbourne

Backs: McMahon Thompson Firrito.

Half-backs: Atley Grima MacMillan.

Centres: Bastinac Wells Cunnington.

Half-forwards: Adams Tarrant Wright.

Forwards: Hansen Petrie Thomas.

Followers: Goldstein Swallow Harvey.

Interchange: Anthony Harper Gibson Campbell.

Emergencies: Garlett Mullett Richardson.

No change.

Melbourne

Backs: Nicholson Sellar McDonald.

Half-backs: Macdonald Frawley Garland.

Centres: Bail Grimes Trengove.

Half-forwards: Sylvia Martin Dunn.

Forwards: Jetta Rivers Green.

Followers: Spencer McKenzie Jones.

Interchange: Blease Strauss Moloney Howe.

Emergencies: Gysberts Bate Magner.

In: Moloney Sellar McKenzie. Out: Petterd Magner Couch

Greater Western Sydney v Collingwood

GWS

Backs: Power Cornes Bugg.

Half-backs: Hampton Davis Frost.

Centres: Treloar Ward Hoskin-Elliott.

Half-forwards: Palmer Cameron Townsend.

Forwards: Smith Patton Haynes.

Followers: Giles Scully Greene.

Interchange: Adams Edwards Folau Miles.

Emergencies: Brogan Bruce Kennedy.

In: Smith Adams Patton Edwards Cameron Cornes. Out: Clifton Aylett Bruce Ugle Whiley Wilson.

Collingwood

Backs: Young Brown Tarrant.

Half-backs: Maxwell Reid Toovey.

Centres: Mooney Fasolo Blair.

Half-forwards: Pendlebury Dawes Shaw.

Forwards: Sinclair Cloke Goldsack.

Followers: Wood Swan Beams.

Interchange: Clarke Buckley Elliott Seedsman.

Emergencies: Rounds Witts Paine.

In: Wood Buckley Clarke Sinclair. Out: Jolly (soreness) O’Brien (groin) D Thomas (ankle) Sidebottom (quad).

Carlton v Richmond

Carlton

Backs: Tuohy Jamison Joseph.

Half-backs: Yarran Thornton Scotland.

Centres: Lucas Carrazzo Gibbs.

Half-forwards: Collins McInnes Dale.

Forwards: Garlett Casboult Betts.

Followers: Kreuzer Murphy McLean.

Interchange: Armfield Bell Curnow Davies.

Emergencies: Ellard Duigan Russell.

In: Kreuzer Davies Lucas Tuohy. Out: Russell Bower Duigan Watson.

Richmond

Backs: Morris Rance Newman.

Half-backs: Houli Moore Dea.

Centres: Grigg Cotchin Deledio.

Half-forwards: Martin Edwards Jackson.

Forwards: McGuane Riewoldt Nahas.

Followers: I Maric Conca Tuck.

Interchange: A Maric King Post Ellis.

Emergencies: O’Hanlon Miller Graham.

In: King. Out: O’Hanlon.

Gold Coast v Sydney

Gold Coast

Backs: Weller May McKenzie.

Half-backs: Stanley Warnock Harbrow.

Centres: Swallow Ablett Shaw.

Half-forwards: Patrick Lynch Matera.

Forwards: Russell Brennan Brown.

Followers: Smith Hunt Bennell.

Interchange: Dixon Caddy Hine Prestia.

Emergencies: Allen Iles Hickey.

In: Stanley May Hine. Out: Rischitelli (knee) Day J Hall.

Sydney

Backs: Shaw Grundy Johnson.

Half-backs: Smith Richards Mattner.

Centres: Goodes Bolton Jetta.

Half-forwards: Bird Reid McGlynn.

Forwards: McVeigh O’Keefe Roberts-Thomson.

Followers: Pyke Kennedy Jack.

Interchange: Dennis-Lane Hannebery Malceski Parker.

Emergencies: Armstrong Everitt White.

In: Dennis-Lane Parker. Out: Everitt Mumford (knee).

Port Adelaide v Fremantle

Port Adelaide

Backs: Logan Carlile Trengove.

Half-backs: Jonas Chaplin Cassisi.

Centres: Broadbent Boak Cornes.

Half-forwards: Pearce Westhoff Moore.

Forwards: P Stewart D Stewart Brett Ebert.

Followers: Lobbe Thomas Brad Ebert.

Interchange (from): Redden Young Wingard McCarthy Jacobs Pfeiffer Hitchcock.

In: Pfeiffer Hitchcock Redden Jacobs. Out: Pittard (ribs).

Fremantle

Backs: Dawson McPharlin McPhee.

Half-backs: Ibbotson Johnson Mundy.

Centres: Duffield Crowley Roberton.

Half-forwards: Walters Bradley Hill.

Forwards: Ballantyne Pavlich Pearce.

Followers: Griffin Barlow Fyfe.

Interchange (from): Suban Mzungu de Boer Sutcliffe Mayne Neale Spurr.

In: Dawson Mayne Fyfe Neale. Out: Clarke.

St Kilda v Western Bulldogs

St Kilda

Western Bulldogs

West Coast v Brisbane

West Coast

Backs: Waters Glass Mackenzie.

Half-backs: Hurn Schofield Butler.

Centres: Rosa Priddis Gaff.

Half-forwards: Hill Darling Masten.

Forwards: Shuey Lynch Cox.

Followers: Naitanui S Selwood Kerr.

Interchange (from): Brennan Hams McGinnity McInnes A Selwood Sheppard Weedon.

In: Hill Shuey Weedon McInnes Out: Newman.

Brisbane

Backs: Harwood Maguire Lester.

Half-backs: Drummond Patfull Adcock.

Centres: Yeo Black Hanley.

Half-forwards: Redden Brown Zorko.

Forwards: Polkinghorne Merrett Crisp.

Followers: Hudson Rockliff Raines.

Interchange (from): Docherty Hawksley Beams Banfield McKeever Bewick Wrigley.

In: Hawksley Beams McKeever Docherty Wrigley. Out: Cornelius Polec. New: Sam Docherty, 18, Gippsland U18; Stephen Wrigley, 25, Labrador (Qld).