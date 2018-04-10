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Roma send Barcelona crashing out of Europe
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Daily Fantasy Baseball Picks: Top plays for Monday's DraftKings, FanDuel MLB DFS contests

Sporting News
Sporting News /

It's nearly a full schedule of baseball today, though with both games in Chicago in the afternoon (and one already postponed), plus a 6:10 p.m. ET first pitch for the Tigers-Indians, Monday's main MLB DFS slate is slightly limited. Still, there are plenty of potential picks, but of the stud and sleeper variety. It should be noted that with only one true late game (Diamondbacks-Giants), it might be a little more difficult to differentiate your daily fantasy baseball lineups in FanDuel and DraftKings contests, as many will hammer the early-evening games that they know are starting on time.

Daily Fantasy Baseball Picks: Top plays for Monday's DraftKings, FanDuel MLB DFS contests

Daily Fantasy Baseball Picks: Top plays for Monday's DraftKings, FanDuel MLB DFS contests

Below is a free preview of Fantasy Alarm's Daily Fantasy Baseball Playbook. Along with the DFS Playbook, Fantasy Alarm's team of award-winning (and major DFS contest-winning) writers provide all the tools and analysis you need to dominate your DFS contests -- stats, Hitting and Pitching Coaches, Optimal Lineups, Lineup Builder, Ownership Forecaster, and much more. Go pro with Fantasy Alarm and take advantage of all the tools and full analysis.

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Matchup

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SP J. Gray (R) SD@COL
C. Richard (L) $7700 $7900 $38 GO PRO !
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MLB DFS Picks for Monday, April 9


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Pos PlayerMatchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 Opp. SP FD DK Y! Analysis
SP N. Syndergaard (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 J. Urena (R) $10800 $12300 $50
SP Z. Godley (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
SD@COL
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ARI@SF
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 D. Holland (L) $8400 $9800 $45 Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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SP M. Mikolas (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 J. Chacin (R) $6000 $7300 $38
SP GO PRO !Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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C Y. Molina (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 J. Chacin (R) $3300 $3500 $17
C C. Iannetta (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 C. Richard (L) $3200 $4000 $16
C R. Martin (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 D. Bundy (R) $2800 $3600 $14
C T. Barnhart (B) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 B. Lively (R) $2400 $2800 $10
C GO PRO !Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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SEA@KC		CIN@PHI
1B P. Goldschmidt (R) Matchup
NYM@MIA
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 D. Holland (L) $4300 $4800 $21
1B J. Votto (L) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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LAA@TEX		ATL@WSH

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NYM@MIA
SEA@KC		CIN@PHI
 B. Lively (R) $4000 $4200 $19
1B E. Hosmer (L) Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
SD@COL
MIL@STL
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SD@COL

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CIN@PHI
ARI@SF
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LAA@TEX		ATL@WSH

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SEA@KC		CIN@PHI
 J. Gray (R) $3700 $4300 $18
1B E. Thames (L) Matchup
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ARI@SF
SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
SD@COL
MIL@STL
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SD@COL

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CIN@PHI
ARI@SF
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HOU@MIN		SD@COL

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 SD@COL
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LAA@TEX		ATL@WSH

NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC		CIN@PHI
 M. Mikolas (R) $3600 $3600 $16
1B GO PRO !Matchup
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ARI@SF
SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
SD@COL
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2B J. Altuve (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
SD@COL
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SEA@KC		CIN@PHI
 L. Lynn (R) $4600 $5400 $24
2B D. LeMahieu (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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LAA@TEX		ATL@WSH

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SEA@KC		CIN@PHI
 C. Richard (L) $4200 $5000 $18
2B R. Canó (L) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 J. Junis (R) $3700 $4400 $20
2B C. Hernández (B) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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 C. Reed (L) $3300 $4200 $19
2B GO PRO !Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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SEA@KC		CIN@PHI
3B N. Arenado (R) Matchup
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SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
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MIL@STL
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ARI@SF
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HOU@MIN		SD@COL

SEA@KC		CIN@PHI
 SD@COL
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 TOR@BAL

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LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX		ATL@WSH

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NYM@MIA
SEA@KC		CIN@PHI
 C. Richard (L) $5400 $5700 $24
3B M. Sano (R) Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
SP J. Gray (R) SD@COL
 C. Richard (L) $7700 $7900 $38
SD@COL
MIL@STL
 MIL@STL
SD@COL

TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
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HOU@MIN		SD@COL

SEA@KC		CIN@PHI
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LAA@TEX		ATL@WSH

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 J. Verlander (R) $4200 $4100 $19