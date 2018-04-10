Daily Fantasy Baseball Picks: Top plays for Monday's DraftKings, FanDuel MLB DFS contests

It's nearly a full schedule of baseball today, though with both games in Chicago in the afternoon (and one already postponed), plus a 6:10 p.m. ET first pitch for the Tigers-Indians, Monday's main MLB DFS slate is slightly limited. Still, there are plenty of potential picks, but of the stud and sleeper variety. It should be noted that with only one true late game (Diamondbacks-Giants), it might be a little more difficult to differentiate your daily fantasy baseball lineups in FanDuel and DraftKings contests, as many will hammer the early-evening games that they know are starting on time.
Below is a free preview of Fantasy Alarm's Daily Fantasy Baseball Playbook. Along with the DFS Playbook, Fantasy Alarm's team of award-winning (and major DFS contest-winning) writers provide all the tools and analysis you need to dominate your DFS contests -- stats, Hitting and Pitching Coaches, Optimal Lineups, Lineup Builder, Ownership Forecaster, and much more. Go pro with Fantasy Alarm and take advantage of all the tools and full analysis.
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Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
SP J. Gray (R) SD@COL
C. Richard (L) $7700 $7900 $38 GO PRO !
SD@COL
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MIL@STL
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NYM@MIA
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NYM@MIA
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MLB DFS Picks for Monday, April 9
|Pos
|Player
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
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|Opp. SP
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|DK
|Y!
|Analysis
|SP
|N. Syndergaard (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
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|SD@COL
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|ATL@WSH
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|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
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|CIN@PHI
|J. Urena (R)
|$10800
|$12300
|$50
|GO PRO !
|SP
|Z. Godley (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
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|SD@COL
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|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|D. Holland (L)
|$8400
|$9800
|$45
|GO PRO !
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
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ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
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|SD@COL
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|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
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|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
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LAA@TEX
NYM@MIA
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|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|SP
|M. Mikolas (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
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ARI@SF
CIN@PHI
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|SD@COL
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|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
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|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|MIL@STL
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NYM@MIA
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|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
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|CIN@PHI
|J. Chacin (R)
|$6000
|$7300
|$38
|GO PRO !
|SP
|GO PRO !
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
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|SD@COL
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|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|MIL@STL
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NYM@MIA
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|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
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|CIN@PHI
|C
|Y. Molina (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
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|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|J. Chacin (R)
|$3300
|$3500
|$17
|GO PRO !
|C
|C. Iannetta (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
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|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|C. Richard (L)
|$3200
|$4000
|$16
|GO PRO !
|C
|R. Martin (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
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|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|D. Bundy (R)
|$2800
|$3600
|$14
|GO PRO !
|C
|T. Barnhart (B)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|B. Lively (R)
|$2400
|$2800
|$10
|GO PRO !
|C
|GO PRO !
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|1B
|P. Goldschmidt (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|D. Holland (L)
|$4300
|$4800
|$21
|GO PRO !
|1B
|J. Votto (L)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|B. Lively (R)
|$4000
|$4200
|$19
|GO PRO !
|1B
|E. Hosmer (L)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|J. Gray (R)
|$3700
|$4300
|$18
|GO PRO !
|1B
|E. Thames (L)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|M. Mikolas (R)
|$3600
|$3600
|$16
|GO PRO !
|1B
|GO PRO !
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
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ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
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|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
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|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|2B
|J. Altuve (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|L. Lynn (R)
|$4600
|$5400
|$24
|GO PRO !
|2B
|D. LeMahieu (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|C. Richard (L)
|$4200
|$5000
|$18
|GO PRO !
|2B
|R. Canó (L)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|J. Junis (R)
|$3700
|$4400
|$20
|GO PRO !
|2B
|C. Hernández (B)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|C. Reed (L)
|$3300
|$4200
|$19
|GO PRO !
|2B
|GO PRO !
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
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ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
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|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|3B
|N. Arenado (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|C. Richard (L)
|$5400
|$5700
|$24
|GO PRO !
|3B
|M. Sano (R)
|Matchup
NYM@MIA
ARI@SF
|SP
|J. Gray (R)
|SD@COL
|C. Richard (L)
|$7700
|$7900
|$38
|GO PRO !
|SD@COL
|MIL@STL
|MIL@STL
|SD@COL
TOR@BAL
CIN@PHI
ARI@SF
CIN@PHI
SD@COL
MIL@STL
HOU@MIN
|SD@COL
SEA@KC
|CIN@PHI
|SD@COL
|HOU@MIN
MIL@STL
|ATL@WSH
|TOR@BAL
HOU@MIN
|SD@COL
|MIL@STL
LAA@TEX
NYM@MIA
LAA@TEX
|ATL@WSH
NYM@MIA
NYM@MIA
SEA@KC
|CIN@PHI
|J. Verlander (R)
|$4200
|$4100
|$19
|GO PRO !