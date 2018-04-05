News

Sport

Be Lifestyle

TV

Finance

Other

Search
Sign In
Go To Mail Compose
Menu
Relay team break Word Record to win gold for Australia
Campbell feared worst before relay record

Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33

Sporting News
Sporting News /

ARSENAL

BANNED

Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33

Fantasy football scout: Premier League injuries, suspensions & return dates for Gameweek 33

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Santi Cazorla - Injured, Achilles - Rest of the season

BOURNEMOUTH

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Lys Mousset - Doubtful, illness

Simon Francis - Injured, thigh - Early April return

Adam Smith - Injured, knee - Mid-April return

Tyrone Mings - Injured, back - Unknown

Junior Stanislas - Injured, knee - Unknown

BRIGHTON

BANNED

Anthony Knockaert - 3-match ban - April 20 return

+ INJURED / DOUBTFUL

Dale Stephens - Injured, thigh - Early April return

Jiri Skalak - Injured, ankle - Unknown

Steve Sidwell - Injured, back - Unknown

BURNLEY

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Johann Gudmundsson - Doubtful, knock

Tom Heaton - Doubtful, lacking match fitness

Jon Walters - Injured, knee - Unknown

Robbie Brady - Injured, knee - Rest of the season

Steven Defour - Injured, knee - Rest of the season

CHELSEA

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Ross Barkley - Doubtful, lacking match fitness

Pedro - Doubtful, knock

Thibaut Courtois - Injured, hamstring - Early April return

Davide Zappacosta - Injured, muscular - Early April return

David Luiz - Injured, ankle - Late April return

Izzy Brown - Injured, knee - Unknown

Ethan Ampadu - Injured, ankle - Unknown

CRYSTAL PALACE

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Joel Ward - Injured, muscle injury - Early April return

James Tomkins - Injured, calf - Early April return

Alexander Sorloth - Injured, thigh - Early April return

Julian Speroni - Injured, knee - Early April return

Connor Wickham - Injured, groin - Late April return

Jeffrey Schlupp - Injured, ankle - Unknown

Scott Dann - Injured, knee - Rest of the season

Bakary Sako - Injured, ankle - Rest of the season

Jason Puncheon - Injured, knee - Rest of the season

EVERTON

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Idrissa Gueye - Injured, thigh - Early April return

Gylfi Sigurdsson - Injured, knee - Early May return

Maarten Stekelenburg - Injured, groin - Unknown

Mason Holgate - Injured, ankle - Unknown

Eliaquim Mangala - Injured, knee - Rest of the season

James McCarthy - Injured, broken leg - Rest of the year

HUDDERSFIELD TOWN

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Jon Stankovic​ - Injured, knee - Early April return

Michael Hefele - Injured, knee - Late April return

Elias Kachunga - Injured, ankle - Early June return

Danny Williams - Injured, ankle - Unknown

LEICESTER CITY

BANNED

Wilfred Ndidi - 3-match ban - April 19 return

+ INJURED / DOUBTFUL

Daniel Amartey - Injured, thigh - Early April return

Matthew James - Injured, achilles - Unknown

LIVERPOOL

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Ragner Klavan - Doubtful, fitness

Nathaniel Clyne - Doubtful, fitness

Mohamed Salah - Injured, groin - Early April return

Emre Can - Injured, back - Early April return

Joel Matip - Injured, thigh - Early June return

Adam Lallana - Injured, muscular - Unknown

Joe Gomez - Injured, ankle - Unknown

MANCHESTER CITY

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Sergio Aguero - Injured, knee - Early April return

Benjamin Mendy - Injured, knee - Late April return

MANCHESTER UNITED

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Sergio Romero - Injured, knee - Mid-April return

Phil Jones - Injured, hamstring - Mid-April return

Daley Blind - Injured, ankle - Mid-April return

NEWCASTLE UNITED

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Mohamed Diame - Doubtful, knock

Islam Slimani - Unable to face parent club - Mid-April return

Jose Mato - Injured, ankle - Mid-April return

Rob Elliot - Injured, back - Mid-April return

Jesus Gamez - Injured, ankle - Mid-April return

SOUTHAMPTON

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

n/a

STOKE CITY

BANNED

Charlie Adam - 3-match ban - April 21 return

Ibrahim Afellay - Internal Disciplinary Matter - Unknown

+ INJURED / DOUBTFUL

Kevin Wimmer - Doubtful, lacking match fitness

Eric Maxim Choupo-Moting - Injured, muscular - Mid-April return

Lee Grant - Injured, wrist - Unknown

Konstantinos Stafylidis - Injured, rib - Unknown

Kurt Zouma - Injured, knee - Unknown

SWANSEA CITY

BANNED

Jordan Ayew - 3-match ban - April 14 return

+ INJURED / DOUBTFUL

Angel Rangel - Injured, groin - Mid-April return

Renato Sanches - Injured, hamstring - Mid-April return

Sam Clucas - Injured, knee - Unknown

Wilfried Bony - Injured, knee - Unknown

Leroy Fer - Injured, Achilles - Rest of the season

TOTTENHAM

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Harry Winks - Injured, ankle - Unknown

WATFORD

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Miguel Britos - Doubtful, illness

Christian Kabasele - Injured, hamstring - Mid-April return

Nathaniel Chalobah - Injured, knee - Unknown

Tom Cleverley - Injured, thigh - Unknown

Younes Kaboul - Injured, foot - Unknown

Gerard Deulofeu - Injured, foot - Unknown

Tommy Hoban - Injured, knee - Unknown

WEST BROM

BANNED

n/a

+ INJURED / DOUBTFUL

Gareth Barry - Injured, knee - Early April return

Nacer Chadli - Injured, thigh - Early April return

Daniel Sturridge - Injured, hamstring - Early April return

James Morrison - Injured, Achilles - Mid-April return

Sam Field - Injured, calf - Unknown

WEST HAM

BANNED

N/A

+ INJURED / DOUBTFUL

Javier Hernandez - Doubtful, illness

Manuel Lanzini - Injured, knee - Mid-April return

James Collins - Injured, hamstring - Mid-April return

Andy Carroll - Injured, ankle - Late April return

Michail Antonio - Injured, hamstring - Early June return

Sam Byram - Injured, ankle - Unknown

Winston Reid - Injured, knee - Unknown

Pedro Obiang - Injured, knee - Rest of the season

Back To Top