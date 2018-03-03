When is NFL Combine 2018? Dates, TV schedule, invite list

The 2018 NFL Scouting Combine in Indianapolis, scheduled to begin Tuesday, Feb. 27 and run through Monday, March 5 at Lucas Oil Stadium, is a chance for NFL Draft prospects to show how quickly they can make it from one cone to another in their underwear.
Sure, the on-field workouts at the Combine are the made-for-TV portions of the NFL Draft scouting event, and NFL Network indeed will televise all four days of drills, including the 40-yard dash, bench press, vertical and broad jumps, 20- and 60-yard shuttles, 3-cone drill and position-specific drills. But the truth is NFL scouting staffs will have already completed evaluations on prospects by the time the 2018 NFL Combine arrives.
The NFL Combine serves as an opportunity for NFL team executives to meet those prospects. Sporting News last year detailed how those decision-makers treat the NFL Combine. While the Underwear Olympics might be the highlights for viewers, teams will be more interested player interviews and physicals.
MORE: Mock Draft 2018
Here is all you need to know about this year's NFL Combine in Indianapolis as the 2018 NFL Draft draws near.
When is NFL Combine 2018?
The 2018 NFL Scouting Combine is scheduled to begin Tuesday, Feb. 27 and run through Monday, March 5 at Lucas Oil Stadium in Indianapolis.
Most of the Combine will take place behind the scenes in the form of prospect interviews and physicals. The on-field workouts will be televised by NFL Network and live streamed on fuboTV. Below is the broadcast schedule for those workouts.
Friday, March 2: RB, OL, K, ST
Saturday, March 3: QB, WR, TE
Sunday, March 4: DL, LB
Monday, March 5: DB
MORE: Watch the NFL Combine on fuboTV (7-day free trial)
NFL Combine 2018: Invite list
The NFL's invite list for the 2018 NFL Scouting Combine was released the week after the Super Bowl.
As always, the league reserves the right to withdraw or rescind player invites.
ATEMAN, MARCELL OKLAHOMA ST 4 WO01
MORE: Full NFL offseason schedule
|Player
|School
|Group No.
|Camp No.
|ADAMS, JOSH
|NOTRE DAME
|3
|RB01
|ADENIYI, OLA
|TOLEDO
|8
|DL24
|AKINS, JORDAN
|UCF
|6
|TE01
|ALEXANDER, JAIRE
|LOUISVILLE
|10
|DB01
|ALLEN, AUSTIN
|ARKANSAS
|4
|QB01
|ALLEN, BRIAN
|MICHIGAN ST
|1
|OL01
|ALLEN, JOSH
|WYOMING
|4
|QB02
|ALLEN, MARCUS
|PENN ST
|11
|DB43
|ANDREWS, MARK
|OKLAHOMA
|6
|TE02
|APKE, TROY
|PENN ST
|11
|DB44
|ARMSTRONG, DORANCE
|KANSAS
|8
|DL25
|ARUNA, ADE
|TULANE
|8
|DL26
|ATEMAN, MARCELL
|OKLAHOMA ST
|4
|WO01
|ATKINS, JOHN
|GEORGIA
|7
|DL01
|AVERETT, ANTHONY
|ALABAMA
|10
|DB02
|AVERY, GENARD
|MEMPHIS
|9
|LB01
|BADGLEY, MIKE
|MIAMI-FL
|1
|PK01
|BAKER, JEROME
|OHIO ST
|9
|LB02
|BALLAGE, KALEN
|ARIZONA ST
|3
|RB02
|BARKLEY, SAQUON
|PENN ST
|3
|RB03
|BARRETT, J T
|OHIO ST
|4
|QB03
|BATES, JESSIE
|WAKE FOREST
|11
|DB45
|BAUGH, MARCUS
|OHIO ST
|6
|TE03
|BAWDEN, NICK
|SAN DIEGO ST
|3
|RB04
|BELLAMY, DAVIN
|GEORGIA
|9
|LB03
|BENKERT, KURT
|VIRGINIA
|4
|QB04
|BERRIOS, BRAXTON
|MIAMI-FL
|4
|WO02
|BIERRIA, KEISHAWN
|WASHINGTON
|9
|LB04
|BLANDING, QUIN
|VIRGINIA
|11
|DB46
|BRIGHT, DAVE
|STANFORD
|1
|OL02
|BROWN, DREW
|NEBRASKA
|1
|PK02
|BROWN, DREW
|VIRGINIA
|8
|DL27
|BROWN, ORLANDO
|OKLAHOMA
|1
|OL03
|BROWN, TONY
|ALABAMA
|10
|DB03
|BRYAN, TAVEN
|FLORIDA
|7
|DL02
|BURKS, OREN
|VANDERBILT
|9
|LB05
|BURNETT, DEONTAY
|SOUTHERN CALIFORNIA
|4
|WO03
|CABINDA, JASON
|PENN ST
|9
|LB06
|CAIN, DEON
|CLEMSON
|4
|WO04
|CALLAWAY, ANTONIO
|FLORIDA
|4
|WO05
|CAMPBELL, CHRIS
|PENN ST
|10
|DB04
|CANTRELL, DYLAN
|TEXAS TECH
|4
|WO06
|CAPPA, ALEX
|HUMBOLDT ST
|1
|OL04
|CAREW, TANNER
|OREGON
|1
|ST01
|CARLSON, DANIEL
|AUBURN
|1
|PK03
|CARRINGTON, DARREN
|UTAH
|4
|WO07
|CARTER, LORENZO
|GEORGIA
|9
|LB07
|CHACHERE, ANDRE
|SAN JOSE ST
|10
|DB05
|CHANDLER, SEAN
|TEMPLE
|11
|DB47
|CHARK, D J
|LOUISIANA ST
|4
|WO08
|CHRISTIAN, GERON
|LOUISVILLE
|1
|OL05
|CHUBB, BRADLEY
|NORTH CAROLINA ST
|8
|DL28
|CHUBB, NICK
|GEORGIA
|3
|RB05
|CICHY, JACK
|WISCONSIN
|9
|LB08
|CLAPP, WILL
|LOUISIANA ST
|1
|OL06
|COBBS, SIMMIE
|INDIANA
|4
|WO09
|COLE, MASON
|MICHIGAN
|1
|OL07
|COLEMAN, LAVON
|WASHINGTON
|3
|RB06
|CONKLIN, TYLER
|CENTRAL MICHIGAN
|6
|TE04
|CORBETT, AUSTIN
|NEVADA
|1
|OL08
|COUTEE, KEKE
|TEXAS TECH
|4
|WO10
|COVINGTON, CHRIS
|INDIANA
|9
|LB09
|CRAWFORD, JUSTIN
|WEST VIRGINIA
|3
|RB07
|CROSBY, TYRELL
|OREGON
|1
|OL09
|CRUIKSHANK, DANE
|ARIZONA
|11
|DB48
|DANIEL, TREVOR
|TENNESSEE
|1
|PK04
|DANIELS, JAMES
|IOWA
|1
|OL10
|DARNOLD, SAM
|SOUTHERN CALIFORNIA
|4
|QB05
|DAVENPORT, MARCUS
|UTSA
|8
|DL29
|DAVIDSON, JOSEPH
|BOWLING GREEN
|1
|PK05
|DAVIS, CARLTON
|AUBURN
|10
|DB06
|DAWSON, DUKE
|FLORIDA
|10
|DB07
|DELANEY, DEE
|MIAMI-FL
|10
|DB08
|DELUCA, NICK
|NORTH DAKOTA ST
|9
|LB10
|DEMBY, JAMIL
|MAINE
|1
|OL11
|DICKERSON, MATT
|UCLA
|8
|DL30
|DICKSON, MICHAEL
|TEXAS
|1
|PK06
|DISSLY, WILL
|WASHINGTON
|6
|TE05
|DOOLEY, GARRET
|WISCONSIN
|9
|LB11
|EDMONDS, CHASE
|FORDHAM
|3
|RB08
|EDMUNDS, TERRELL
|VIRGINIA TECH
|11
|DB49
|EDMUNDS, TREMAINE
|VIRGINIA TECH
|9
|LB12
|EJIOFOR, DUKE
|WAKE FOREST
|8
|DL31
|ELLIOTT, DESHON
|TEXAS
|11
|DB50
|ERNSBERGER, DONNIE
|WESTERN MICHIGAN
|3
|RB09
|ETLING, DANNY
|LOUISIANA ST
|4
|QB06
|EVANS, RASHAAN
|ALABAMA
|9
|LB13
|FACYSON, BRANDON
|VIRGINIA TECH
|10
|DB09
|FALK, LUKE
|WASHINGTON ST
|4
|QB07
|FANT, RASHARD
|INDIANA
|10
|DB10
|FATUKASI, FOLEY
|CONNECTICUT
|7
|DL03
|FERGUSON, RILEY
|MEMPHIS
|4
|QB08
|FITTS, KYLIE
|UTAH
|8
|DL32
|FITZPATRICK, MINKAH
|ALABAMA
|11
|DB51
|FLOWERS, DIMITRI
|OKLAHOMA
|3
|RB10
|FLOWERS, QUINTON
|SOUTH FLORIDA
|4
|QB09
|FLOWERS, TRE
|OKLAHOMA ST
|11
|DB52
|FOSTER, ROBERT
|ALABAMA
|4
|WO11
|FRANKLIN, JARVION
|WESTERN MICHIGAN
|3
|RB11
|FRANKLIN-MYERS, JOHN
|STEPHEN F AUSTIN
|8
|DL33
|FRAZIER, JOSHUA
|ALABAMA
|7
|DL04
|FREEMAN, ROYCE
|OREGON
|3
|RB12
|FUMAGALLI, TROY
|WISCONSIN
|6
|TE06
|GALLUP, MICHAEL
|COLORADO ST
|4
|WO12
|GATES, NICK
|NEBRASKA
|1
|OL12
|GAULDEN, RASHAAN
|TENNESSEE
|10
|DB11
|GESICKI, MIKE
|PENN ST
|6
|TE07
|GOEDERT, DALLAS
|SOUTH DAKOTA ST
|6
|TE08
|GOSSETT, COLBY
|APPALACHIAN ST
|1
|OL13
|GRAYSON, DAVON
|EAST CAROLINA
|4
|WO13
|GREEN, RASHEEM
|SOUTHERN CALIFORNIA
|7
|DL05
|GRIFFIN, SHAQ
|UCF
|9
|LB14
|GUICE, DERRIUS
|LOUISIANA ST
|3
|RB13
|HALEY, GRANT
|PENN ST
|10
|DB12
|HAMILTON, DAESEAN
|PENN ST
|4
|WO14
|HAMILTON, SHAUN DION
|ALABAMA
|9
|LB15
|HAND, DA'SHAWN
|ALABAMA
|8
|DL34
|HARRIS, DAVONTAE
|ILLINOIS ST
|10
|DB13
|HARRIS, MARCELL
|FLORIDA
|11
|DB53
|HARRISON, DES
|WEST GEORGIA
|1
|OL14
|HARRISON, RONNIE
|ALABAMA
|11
|DB54
|HAYNES, MARQUIS
|MISSISSIPPI
|8
|DL35
|HEARN, TAYLOR
|CLEMSON
|1
|OL15
|HEARNS, JAMES
|LOUISVILLE
|9
|LB16
|HENDERSON, QUADREE
|PITTSBURGH
|4
|WO15
|HENDERSON, ZAY
|TEXAS A&M
|7
|DL06
|HERNANDEZ, WILL
|UTEP
|1
|OL16
|HERNDON, CHRIS
|MIAMI-FL
|6
|TE09
|HICKS, KYLE
|TEXAS CHRISTIAN
|3
|RB14
|HILL, B J
|NORTH CAROLINA ST
|7
|DL07
|HILL, HOLTON
|TEXAS
|10
|DB14
|HINES, NYHEIM
|NORTH CAROLINA ST
|3
|RB15
|HOLLAND, JEFF
|AUBURN
|9
|LB17
|HOLMES, JALYN
|OHIO ST
|8
|DL36
|HUBBARD, SAM
|OHIO ST
|8
|DL37
|HUGHES, MIKE
|UCF
|10
|DB15
|HURST, HAYDEN
|SOUTH CAROLINA
|6
|TE10
|HURST, MO
|MICHIGAN
|7
|DL08
|IGWEBUIKE, GODWIN
|NORTHWESTERN
|11
|DB55
|IYIEGBUNIWE, JOEL
|WESTERN KENTUCKY
|9
|LB18
|IZZO, RYAN
|FLORIDA ST
|6
|TE11
|JACKSON, DARIUS
|JACKSONVILLE ST-AL
|9
|LB19
|JACKSON, DONTE
|LOUISIANA ST
|10
|DB16
|JACKSON, J C
|MARYLAND
|10
|DB17
|JACKSON, JOSH
|IOWA
|10
|DB18
|JACKSON, JUSTIN
|NORTHWESTERN
|3
|RB16
|JACKSON, LAMAR
|LOUISVILLE
|4
|QB10
|JACOBS, LEON
|WISCONSIN
|9
|LB20
|JAMERSON, NATRELL
|WISCONSIN
|11
|DB56
|JAMES, DERWIN
|FLORIDA ST
|11
|DB57
|JAMES, RICHIE
|MIDDLE TENNESSEE ST
|4
|WO16
|JEFFERSON, MALIK
|TEXAS
|9
|LB21
|JEWELL, JOSEY
|IOWA
|9
|LB22
|JOHNSON, DANNY
|SOUTHERN A&M
|10
|DB19
|JOHNSON, KERRYON
|AUBURN
|3
|RB17
|JOHNSON, TARON
|WEBER ST
|10
|DB20
|JONES, CHRIS
|NEBRASKA
|10
|DB21
|JONES, JAMARCO
|OHIO ST
|1
|OL17
|JONES, JUSTIN
|NORTH CAROLINA ST
|7
|DL09
|JONES, RONALD
|SOUTHERN CALIFORNIA
|3
|RB18
|JONES, SAM
|ARIZONA ST
|1
|OL18
|JONES-SMITH, JARYD
|PITTSBURGH
|2
|OL19
|JOSEPH, MICHAEL
|DUBUQUE
|10
|DB22
|KALAMBAYI, PETER
|STANFORD
|9
|LB23
|KALU, JOSHUA
|NEBRASKA
|11
|DB58
|KELLY, JOHN
|TENNESSEE
|3
|RB19
|KELLY, KAM
|SAN DIEGO ST
|11
|DB59
|KEY, ARDEN
|LOUISIANA ST
|8
|DL38
|KING, JAMARCUS
|SOUTH CAROLINA
|10
|DB23
|KIRK, CHRISTIAN
|TEXAS A&M
|4
|WO17
|KISER, MICAH
|VIRGINIA
|9
|LB24
|LACY, CHRIS
|OKLAHOMA ST
|4
|WO18
|LANDRY, HAROLD
|BOSTON COL
|8
|DL39
|LASLEY, JORDAN
|UCLA
|4
|WO19
|LAULETTA, KYLE
|RICHMOND
|5
|QB11
|LAZARD, ALLEN
|IOWA ST
|4
|WO20
|LEE, TANNER
|NEBRASKA
|5
|QB12
|LEONARD, DARIUS
|SOUTH CAROLINA ST
|9
|LB25
|LEONARD, RICK
|FLORIDA ST
|2
|OL20
|LEWIS, TYQUAN
|OHIO ST
|8
|DL40
|LITTON, CHASE
|MARSHALL
|5
|QB13
|LOONEY, JAMES
|CALIFORNIA
|8
|DL41
|LOTULELEI, LOWELL
|UTAH
|7
|DL10
|MADDOX, AVONTE
|PITTSBURGH
|10
|DB24
|MADISON, COLE
|WASHINGTON ST
|2
|OL21
|MALONE, K J
|LOUISIANA ST
|2
|OL22
|MARTIN, TJ
|WASHINGTON ST
|4
|WO21
|MATA'AFA, HERCULES
|WASHINGTON ST
|8
|DL42
|MAYFIELD, BAKER
|OKLAHOMA
|5
|QB14
|MCCLOUD, RAY-RAY
|CLEMSON
|4
|WO22
|MCCRAY, MIKE
|MICHIGAN
|9
|LB26
|MCDERMOTT, K C
|MIAMI-FL
|2
|OL23
|MCFADDEN, TARVARUS
|FLORIDA ST
|10
|DB25
|MCGLINCHEY, MIKE
|NOTRE DAME
|2
|OL24
|MCINTOSH, R J
|MIAMI-FL
|8
|DL43
|MCKENZIE, KAHLIL
|TENNESSEE
|7
|DL11
|MEEKS, QUENTON
|STANFORD
|10
|DB26
|MICHEL, SONY
|GEORGIA
|3
|RB20
|MILLER, ANTHONY
|MEMPHIS
|5
|WO23
|MILLER, KOLTON
|UCLA
|2
|OL25
|MITCHELL, STEVEN
|SOUTHERN CALIFORNIA
|5
|WO24
|MOORE, D J
|MARYLAND
|5
|WO25
|MOORE, J'MON
|MISSOURI
|5
|WO26
|MOORE, KAM
|BOSTON COL
|10
|DB27
|MOORE, SKAI
|SOUTH CAROLINA
|9
|LB27
|NALL, RYAN
|OREGON ST
|3
|RB21
|NEAL, SIRAN
|JACKSONVILLE ST-AL
|11
|DB60
|NELSON, NICK
|WISCONSIN
|10
|DB28
|NELSON, QUENTON
|NOTRE DAME
|2
|OL26
|NICHOLS, BILAL
|DELAWARE
|7
|DL12
|NICKERSON, PARRY
|TULANE
|10
|DB29
|NNADI, DERRICK
|FLORIDA ST
|7
|DL13
|NORTON, KENDRICK
|MIAMI-FL
|7
|DL14
|NOTEBOOM, JOE
|TEXAS CHRISTIAN
|2
|OL27
|NWOSU, CHENNA
|SOUTHERN CALIFORNIA
|9
|LB28
|O'DANIEL, DORIAN
|CLEMSON
|9
|LB29
|OKORAFOR, CHUKS
|WESTERN MICHIGAN
|2
|OL28
|OKORONKWO, OBO
|OKLAHOMA
|9
|LB30
|OLIVER, ISAIAH
|COLORADO
|10
|DB30
|O'NEILL, BRIAN
|PITTSBURGH
|2
|OL29
|PARKER, BRANDON
|NORTH CAROLINA A&T ST
|2
|OL30
|PARRIS, TIMON
|STONY BROOK
|2
|OL31
|PAYNE, DA'RON
|ALABAMA
|7
|DL15
|PENNY, RASHAAD
|SAN DIEGO ST
|3
|RB22
|PETTIS, DANTE
|WASHINGTON
|5
|WO27
|PETTWAY, KAMRYN
|AUBURN
|3
|RB23
|PHILLIPS, CAM
|VIRGINIA TECH
|5
|WO28
|PHILLIPS, DARIUS
|WESTERN MICHIGAN
|10
|DB31
|PHILLIPS, HARRISON
|STANFORD
|7
|DL16
|PHILLIPS, SKYLER
|IDAHO ST
|2
|OL32
|PINEIRO, EDDY
|FLORIDA
|1
|PK07
|PRICE, BILLY
|OHIO ST
|2
|OL33
|PRINGLE, BYRON
|KANSAS ST
|5
|WO29
|PUGH, JAKE
|FLORIDA ST
|9
|LB31
|QUESSENBERRY, SCOTT
|UCLA
|2
|OL34
|QUINN, TREY
|SMU
|5
|WO30
|RAGNOW, FRANK
|ARKANSAS
|2
|OL35
|RANKIN, MARTINAS
|MISSISSIPPI ST
|2
|OL36
|REDFIELD, MAX
|INDIANA-PENN
|11
|DB61
|REED, D J
|KANSAS ST
|10
|DB32
|REID, JUSTIN
|STANFORD
|11
|DB62
|RICHARD, DEMARIO
|ARIZONA ST
|3
|RB24
|RICHARDSON, WILL
|NORTH CAROLINA ST
|2
|OL37
|RIDLEY, CALVIN
|ALABAMA
|5
|WO31
|ROBERTS, STEPHEN
|AUBURN
|11
|DB63
|ROBERTSON, KOREY
|SOUTHERN MISSISSIPPI
|5
|WO32
|ROLLAND-JONES, JA'VON
|ARKANSAS ST
|8
|DL44
|ROSEN, JOSH
|UCLA
|5
|QB15
|ROTIMI, BUNMI
|OLD DOMINION
|8
|DL45
|RUDOLPH, MASON
|OKLAHOMA ST
|5
|QB16
|SAM, CHRISTIAN
|ARIZONA ST
|9
|LB32
|SAMUELS, JAYLEN
|NORTH CAROLINA ST
|6
|TE12
|SANDERS, DOMINICK
|GEORGIA
|11
|DB64
|SCALES, TEGRAY
|INDIANA
|9
|LB33
|SCARBROUGH, BO
|ALABAMA
|3
|RB25
|SCHULTZ, DALTON
|STANFORD
|6
|TE13
|SCOTT, J K
|ALABAMA
|1
|PK08
|SCOTT, JALEEL
|NEW MEXICO ST
|5
|WO33
|SENAT, DEADRIN
|SOUTH FLORIDA
|7
|DL17
|SENAT, GREG
|WAGNER
|2
|OL38
|SETTLE, TIM
|VIRGINIA TECH
|7
|DL18
|SHELTON, COLEMAN
|WASHINGTON
|2
|OL39
|SHEPHERD, NATHAN
|FORT HAYS ST
|7
|DL19
|SHIMONEK, NIC
|TEXAS TECH
|5
|QB17
|SMITH, ANDRE
|NORTH CAROLINA
|9
|LB34
|SMITH, BRADEN
|AUBURN
|2
|OL40
|SMITH, ROQUAN
|GEORGIA
|9
|LB35
|SMITH, TRE'QUAN
|UCF
|5
|WO34
|SMITH, VAN
|CLEMSON
|11
|DB65
|SMYTHE, DURHAM
|NOTRE DAME
|6
|TE14
|SPEAKS, BREELAND
|MISSISSIPPI
|8
|DL46
|ST BROWN, EQUANIMEOUS
|NOTRE DAME
|5
|WO35
|STALLWORTH, TAYLOR
|SOUTH CAROLINA
|7
|DL20
|STEWART, M J
|NORTH CAROLINA
|10
|DB33
|STREET, KENTAVIUS
|NORTH CAROLINA ST
|8
|DL47
|STROMAN, GREG
|VIRGINIA TECH
|10
|DB34
|SULLIVAN, CHANDON
|GEORGIA ST
|10
|DB35
|SUTTON, COURTLAND
|SMU
|5
|WO36
|SWEAT, JOSH
|FLORIDA ST
|8
|DL48
|TATE, AUDEN
|FLORIDA ST
|5
|WO37
|TAYLOR, ROD
|MISSISSIPPI
|2
|OL41
|TELLER, WYATT
|VIRGINIA TECH
|2
|OL42
|THOMAS, CHAD
|MIAMI-FL
|8
|DL49
|THOMAS, IAN
|INDIANA
|6
|TE15
|THOMAS, J T
|OKLAHOMA
|10
|DB36
|THOMAS, JORDAN
|MISSISSIPPI ST
|6
|TE16
|THOMAS, MATTHEW
|FLORIDA ST
|9
|LB36
|THOMAS, ROC
|JACKSONVILLE ST-AL
|3
|RB26
|THOMPSON, TRENT
|GEORGIA
|7
|DL21
|TOLIVER, HENRE'
|ARKANSAS
|10
|DB37
|TOLIVER, KEVIN
|LOUISIANA ST
|10
|DB38
|TOTH, BRETT
|ARMY
|2
|OL43
|TOWNSEND, JOHNNY
|FLORIDA
|1
|PK09
|TRIPUCKA, SHANE
|TEXAS A&M
|1
|PK10
|TURAY, KEMOKO
|RUTGERS
|9
|LB37
|UHATAFE, LEKA
|UTAH
|2
|OL44
|VALDES-SCANTLING, MARQUEZ
|SOUTH FLORIDA
|5
|WO38
|VANDER ESCH, LEIGHTON
|BOISE ST
|9
|LB38
|VEA, VITA
|WASHINGTON
|7
|DL22
|VICTOR, AZEEM
|WASHINGTON
|9
|LB39
|WADE, D'MONTRE
|MURRAY ST
|10
|DB39
|WADLEY, AKRUM
|IOWA
|3
|RB27
|WALKER, TREY
|LOUISIANA-LAFAYETTE
|11
|DB66
|WALLACE, LEVI
|ALABAMA
|10
|DB40
|WALTON, MARK
|MIAMI-FL
|3
|RB28
|WARD, DENZEL
|OHIO ST
|10
|DB41
|WARNER, FRED
|BRIGHAM YOUNG
|9
|LB40
|WARREN, CHRIS
|TEXAS
|3
|RB29
|WASHINGTON, JAMES
|OKLAHOMA ST
|5
|WO39
|WATTS, ARMANI
|TEXAS A&M
|11
|DB67
|WEAH, JESTER
|PITTSBURGH
|5
|WO40
|WEATHERSBY, TOBY
|LOUISIANA ST
|2
|OL45
|WEBB, DAMON
|OHIO ST
|11
|DB68
|WELLS, DAVID
|SAN DIEGO ST
|6
|TE17
|WELSH, SEAN
|IOWA
|2
|OL46
|WHITE, KA'RAUN
|WEST VIRGINIA
|5
|WO41
|WHITE, KYZIR
|WEST VIRGINIA
|11
|DB69
|WHITE, MIKE
|WESTERN KENTUCKY
|5
|QB18
|WHITEHEAD, JORDAN
|PITTSBURGH
|11
|DB70
|WICKER, JOJO
|ARIZONA ST
|8
|DL50
|WIENEKE, JAKE
|SOUTH DAKOTA ST
|5
|WO42
|WILKINS, JORDAN
|MISSISSIPPI
|3
|RB30
|WILLIAMS, CONNOR
|TEXAS
|2
|OL47
|WILLIAMS, DARREL
|LOUISIANA ST
|3
|RB31
|WILSON, CED
|BOISE ST
|5
|WO43
|WILSON, EDDY
|PURDUE
|7
|DL23
|WILSON, JEFF
|NORTH TEXAS
|3
|RB32
|WIMS, JAVON
|GEORGIA
|5
|WO44
|WINBUSH, ANTHONY
|BALL ST
|8
|DL51
|WINSLOW, RYAN
|PITTSBURGH
|1
|PK11
|WOODSIDE, LOGAN
|TOLEDO
|5
|QB19
|WORLEY, CHRIS
|OHIO ST
|9
|LB41
|WYNN, ISAIAH
|GEORGIA
|2
|OL48
|YIADOM, ISAAC
|BOSTON COL
|10
|DB42
|YOUNG, KENNY
|UCLA
|9
|LB42
|YOUNG, TREVON
|LOUISVILLE
|8
|DL52